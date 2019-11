Olimpija se je vrnila na vrh, Hrvati poskrbeli za nadaljevanje pravljice Aluminija

Nogometaši Aluminija so po preobratu prišli do zmage v Murski Soboti in se odlepili na tretjem mestu lestvice.

Nogometaši Aluminija so po preobratu prišli do zmage v Murski Soboti in se odlepili na tretjem mestu lestvice. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Olimpija je v 17. krogu Prve lige Telekom Slovenije v nedeljo v Stožicah brez težav premagala Tabor z 2:0 in se vrnila na vrh lestvice, ki ga je v soboto za en dan po prepričljivi zmagi s 4:0 na derbiju proti Domžalam zasedel Maribor. V nedeljo smo videli še zanimiv derbi v Murski Soboti, kjer je Aluminij po preobratu premagal Muro s 4:2, in zmago Triglava nad Bravom v Kranju z 1:0. V soboto je bila na sporedu še zanimiva tekma v Velenju, kjer sta se Rudar in Celje razšla z remijem 3:3.

V zadnji tekmi kroga smo videli zelo razburljiv derbi za tretje mesto v Fazaneriji, kjer je Mura krenila odlično in z golom Amadeja Maroše prišla do vodstva v 15. minuti. Toda že nekaj več kot pet minut pozneje je bilo 1:1, ko je zadel Hrvat Mihael Klepač. V 34. minuti so tribune domačega štadiona spet eksplodirale, zadel je Luka Bobičanec, do gola pa je prišel kar po strelu neposredno iz kota.

Gol Luke Bobičanca iz kota:



Toda že minuto pozneje je bilo spet izenačeno, za 2:2 je zadel še en Hrvat v vrstah gostov Ante Živković in postavil izid polčasa, isti nogometaš pa je po desetih minutah igre v drugem polčasu zadel še drugič in gostom odprl pot do zmage. V zaključku tekme jo je z golom po protinapadu le še potrdil še tretji Hrvat Ivan Leko in poskrbel za končni izid, s katerim so Kidričani le potrdili naziv presenečenja prvenstva in se na tretjem mestu odlepili od Prekmurcev.

Endri Čekiči se je v Stožicah izkazal z dvema goloma, a zapravil tudi enajstmetrovko. Foto: Vid Ponikvar

Endri Čekiči Olimpijo vrnil na vrh

Olimpija je v prejšnjem krogu izgubila v Murski Soboti, tokrat pa se vrnila v zmagovalne tirnice in brez večjih težav odpravila Tabor. Osrednji akter tekme je bil Endri Čekiči, ki je v prvem polčasu po pravcatem evrogolu s prostega strela zadel za vodstvo Ljubljančanov z 1:0, na začetku drugega dela povišal vodstvo na 2:0 in prišel do sedmega prvenstvenega gola sezone, vmes pa zapravil tudi enajstmetrovko.

Mojstrovina Endrija Čekičija za 1:0:

Olimpija je prišla do tretje domače prvenstvene zmage v nizu in še drugič v tej sezoni premagala Tabor. V Sežani je bilo konec avgusta 2:1 za Ljubljančane.

Bravo je v Kranju, čeprav je večji del tekme igral z igralcem več, še osmič v nizu v prvenstvu ostal brez zmage. Foto: SPS/Sportida

Niz Brava brez zmage zdaj traja že osem tekem

V prvi nedeljski tekmi sta se v Kranju pomerila Triglav in Bravo, ki sta pri dnu lestvice. Ljubljančani so iskali prvo zmago po sedmih tekmah in bili v prvem polčasu boljši nasprotnik. Ko so domači že v 42. minuti že v prvem polčasu ostali brez izključenega srbskega branilca Milovana Milanovića, ki je prejel drugi rumeni karton, se je zdelo, da utegne Bravo prekiniti dolg niz, a se je v drugem polčasu zgodilo ravno obrabno. Številčno oslabljeni Kranjčani so z golom mladega Gabra Petrica prišli do pomembne zmage z 1:0.

Gol, ki je odločil zmagovalca v Kranju:

Maribor po dolgem času navdušil

V sobotnem derbiju je Maribor povsem nadigral Domžale, ki so v Ljudskem vrtu klonile s kar 1:4. Še pred kratkim bi bil to spopad, označen za derbi kroga, po dogajanju v tej sezoni, kjer so Domžalčani po prevetritvi igralnega seznama neprepričljivi kot že dolgo ne, pa tovrsten naziv srečanja ni povsem primeren.

Maribor je v Ljudskem vrtu s 4:1 premagal Domžale, ki nadaljujejo s slabimi igrami. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Mrežo gostov je že v sedmi minuti načel Luka Zahović, vodstvo je hitro podvojil Rok Kronaveter, ki je v drugem polčasu zadel še enkrat. Na 0:4 je v 68. minuti povišal Rudi Požeg Vancaš. Častni zadetek Domžal je v 88. minuti dosegel Slobodan Vuk.

Mariborčani so prišli še do tretje prvenstvene zmage v nizu. Domžalčani so na drugi strani klonili že devetič v sezoni, v 17 krogih so varovanci Andreja Razdrha zbrali le 16 točk in so daleč od mest, ki vodijo v evropska tekmovanja.

Strelska loterija v Velenju brez zmagovalca

Uvodno dejanje 17. kroga se je odvilo v Velenju, kjer sta se na šaleško-savinjskem derbiju na izjemno zanimivem srečanju pomerila Rudar in Celje. V 27. minuti je za veselje domačih navijačev poskrbel Borna Petrović, vodstvo knapov pa je z bele točke povišal Dominik Radić. Sledil je hiter odgovor Celja. Najprej je izjemen evrogol v 39. minuti za znižanje zaostanka dosegel Žan Benedičič, le minuto in pol kasneje pa je zadel še Mitja Lotrič. Ob zaključku prvega polčasa je za novo vodstvo Rudarja poskrbel Mićo Kuzmanović.

Video: evrogol Benedičiča:

Na začetku drugega polčasa so Celjani znova odgovorili, med strelce se je vpisal še Dario Vizinger, ki je dosegel svoj enajsti zadetek v tej sezoni prve lige in s tem postavil tudi končni izid tekme (3:3). Velenjčani so v zadnjih sekundah imeli priložnost s kota, a je Celjane pred porazom rešila prečka.

Rudar tako tudi po šaleško-savinjskem derbiju ostaja brez zmage, točk ni v izobilju, zaostanek za tekmeci pa se viša iz tedna v teden, tako da v prestolnici lignita že pošteno diši po drugi ligi.

Lestvica:

Najboljši strelci: 14 - Ante Vukušić (Olimpija)

11 - Predrag Sikimić (Tabor), Dario Vizinger (Celje)

9 - Luka Majcen (Triglav), Amadej Maroša (Mura), Rok Kronaveter (Maribor)

8 - Luka Bobičanec (Mura),

7 - Endri Čekiči (Olimpija), Mitja Lotrič (Celje)

6 - Senijad Ibričić (Domžale), Aljoša Matko (Bravo), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Slobodan Vuk (Domžale)

Videovrhunci tekem:

Mura : Aluminij 2:4

Olimpija : Tabor 2:0

Triglav : Bravo 1:0

Maribor : Domžale 4:1

Rudar : Celje 3:3

Poročila s tekem:

Fotogalerije s tekem:

Triglav : Domžale (SPS in Grega Valančić/Sportida):

Maribor : Domžale (Miloš Vujinović/Sportida):