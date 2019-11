Mariborčani odpihnili razglašene Domžale #video

Maribor : Domžale, foto: Miloš Vujinović/Sportida:

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Izbranci Darka Milaniča so še tretjič zapovrstjo igrišče zapustili kot zmagovalci, skupno pa desetič in se vsaj začasno povzpeli na prvo mesto lestvice, ki so ga doslej zadržali le v 12. krogu. Na drugi strani so Domžale ostale v ritmu poraz-zmaga-poraz-zmaga. Po skupno devetem porazu pa ostajajo sedme, vsaj do nedelje, ko jih lahko prehiti Triglav.

Mariborčani so levji delež dela opravili že v prvem polčasu, ko so dvakrat zatresli mrežo gostov, pri katerih se je znova pokazalo, da jim v obrambi precej manjka. Prvič je slednja klonila v sedmi minuti, ko je na levi strani Rudi Požeg Vancaš zaposlil Mitjo Vilerja, ta je stekel v kazenski prostor in podal žogo v sredino, od koder jo je v mrežo spravil Luka Zahović za svoj šesti gol sezone.

Na 2:0 je v 31. minuti povišal Rok Kronaveter, na katerega je gostujoča obramba povsem pozabila, tako da je bil povsem sam v osrčju kazenskega prostora po podaji Dina Hotića z desne strani. Kronaveter je tako brez težav streljal, žoga pa se je nato Ajdinu Mulaliću izmuznila čez golovo črto. Za Kronavetra je bil to osmi zadetek sezone, za Hotića pa sedma podaja, s čimer je prevzel prvo mesto na tej lestvici.

Ajdin Mulalić je prejel kar štiri zadetke. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Blizu zadetka so bili Mariborčani tudi v 33. minuti, ko je spet zatajila obramba gostov, tako da je v protinapad stekel Požeg Vancaš in z roba kazenskega prostora zadel vratnico. Isti igralec je bil sicer nenatančen še v 27. minuti, na drugi strani pa so nase najbolj opozorili Josip Ćorluka v 14. minuti, ko je njegov strel od daleč obranil izkušeni Jasmin Handanović, Nikola Vujadinović, branilec je po kotu v 23. minuti meril malce previsoko, in Arnel Jakupović, ta je streljal od daleč, spet pa je bil na mestu Handanović.

Domžalčani zapravili veliko priložnost

V drugem polčasu so v 53. minuti Domžalčani zapravili veliko priložnost, saj se je Matej Podlogar znašel sam pred Handanovićem, a žogo poslal nekaj centimetrov mimo vrat. To so kaznovali Mariborčani v 59. minuti, ko je po kratki podaji Zahovića žogo pod prečko iz bližine znova zabil Kronaveter za deveti gol v sezoni. Devet minut pozneje so še povečali prednost, ko je po novi podaji Zahovića z desne strani v osrčju kazenskega prostora zadel še Požeg Vancaš.

V 78. minuti je z glavo poskusil Špiro Peričić, a je bil Mulalić na mestu, v 86. minuti pa je na drugi strani Slobodan Vuk zapravil lepo priložnost za Domžale, ko je malce z leve strani iz bližine preslabo streljal, tako da je Handanović ujel žogo. A domžalski napadalec je svojo napako popravil v 88. minuti, ko je iz podobnega položaja le zatresel mariborsko mrežo. Zanj je bil to šesti gol v sezoni. Isti igralec je poskusil tudi v 90. minuti, ko je bil z glavo premalo natančen.

Maribor bo v 18. krogu 24. novembra gostoval v Kidričevem, Domžale pa bodo dan prej gostile Triglav.

Maribor : Domžale 4:1 (2:0) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 3500, sodniki: Skomina, Praprotnik in Vukan.



Strelci: 1:0 Zahović (7.), 2:0 Kronaveter (31.), 3:0 Kronaveter (59.), 4:0 Požeg Vancaš (68.), 4:1 Vuk (88.).



Maribor: Handanović, Milec, Mitrović, Peričić, Viler, Dervišević, Cretu, Požeg Vancaš, Hotić (od 80. Mešanović), Kronaveter (od 80. Tavares), Zahović (od 87. Kotnik).



Domžale: Mulalić, Fink, Klemenčič, Vujadinović, Vuklišević (od 73. Rom), Sikošek, Čorluka (od 63. Pišek), Ibričić, Podlogar (od 63. Lazarević), Mujan, Vuk, Jakupović.



Rumeni kartoni: Milec; Ćorluka, Fink.

Rdeči karton: /.

Potek tekme v Mariboru: