Čekiči zabil dva gola in zapravil enajstmetrovko, Olimpija je zmagala

Ljubljančani, ki so v prejšnjem krogu v Murski Soboti prekinili niz treh zmag, so se hitro vrnili v zmagovalne tirnice. S slavjem proti gostom s Krasa so se znova tudi povzpeli na vrh lestvice. Junak tekme je bil Endri Čekiči z dvema zadetkoma, lahko bi dosegel vsaj še enega več, če bi unovčil enajstmetrovko v prvem polčasu. Tabor je na drugi strani še tretjo tekmo ostal brez zmage in je na šestem mestu, točkovno izenačen s sedmouvrščenim Triglavom.

V prvem polčasu je Olimpija prevladovala ves čas z izjemo zadnjih nekaj minut in imela tudi vse lepše priložnosti. Prav tako je tudi zasluženo povedla, strelec zadetka je bil Endri Čekiči s prostega strela z 20 metrov v 14. minuti. Takrat je vratar David Adam ob "zaviti" žogi zgolj obstal na mestu.

Sicer pa je bil precej aktiven Ante Vukušić, ki pa ni bil pri strelu. V prvi minuti je žoga končala v kotu, v 20. ni povzročil težav Adamu s strelom od daleč, v 22. pa je poskusil iz bližine, a je žogo slabo zadel, tako da jo je Adam ujel.

Safet Hadžić se je z Olimpijo vrnil na vrh prvenstvene lestvice. Foto: Sportida

V 33. minuti so imeli gostitelji na voljo tudi najstrožjo kazen, ki jo je s prekrškom nad Juciejem Lupeto zakrivil Klemen Nemanič. Z bele pike je poskusil Čekiči, a je sprožil preveč ležerno, tako da je sežanski vratar žogo ujel.

Gosti so bili večino časa v podrejenem položaju, imeli sicer nekaj obetavnih akcij, enega od strelov je v 16. minuti sprožil Leon Sever od daleč, a je žoga zletela precej čez vrata domačih.

Že v prvi minuti nadaljevanja pa so Ljubljančani podvojili prednost, ko je Stefan Savić stekel v protinapad, Antonio Azinović ga je na robu kazenskega prostora podrl, a je akcijo spremljal Čekiči, ki je nato malce z leve dosegel svoj sedmi gol sezone.

Malce pozneje je od daleč poskusil Vitja Valenčič, a je bil Adam na mestu (pozneje tudi po njegovem poskusu z glavo), že v nasprotnem napadu pa je Predrag Sikimić sprožil iz bližine, odlično pa je posredoval Nejc Vidmar.

Sledilo je še nekaj poskusov, med drugimi Vukušića in Luke Menala, ki sta bila nenatančna, v 83. minuti pa je Menalo zadel še vratnico precej z desne strani. V 86. minuti je do strela z 12 metrov prišel Čekiči, spet pa mu je veselje preprečil Adam. Nekaj trenutkov zatem je znova streljal Menalo, žogo po njegovem poskusu pa je Adam odbil v okvir vrat.

Olimpija : Tabor 2:0 (1:0)

Olimpija bo v 18. krogu 23. novembra gostovala v Celju, Kraševci pa bodo dan pozneje gostili Muro.



Stadion Stožice, sodniki: Perić, Bensa in Černe.



Strelci: 1:0 Čekiči (14.), 2:0 Čekiči (46.).



Olimpija: Vidmar, Boakye, Samardžić, Bagnack, Jurčević, Valenčič, Tomić, Savić (od 90. Gorenc), Čekiči, Lupeta (od 63. Menalo), Vukušić.

CB 24 Tabor Sežana: Adam, Ristić, Nemanič, Azinović, Salkić, S. Babić, Sever (od 57. Mihaljević), Bongongui (od 67. Krivičić), Ndzengue (od 74. Stančič), M. Babić, Sikimić.

Potek tekme v živo:

Konec tekme! Olimpija je zasluženo prišla do zmage v Stožicah in se vrnila na vrh prvenstvene lestvice.



VIDEO: vratnica Luke Menala:





82. minuta: ni veliko manjkalo in Olimpija bi zadela za 3:0. Okvir vrat je stresel Luka Menalo.



78. minuta: Olimpija je imela na robu kazenskega prostora na voljo prosti strel. K nalogi je pristopil Ante Vukušić, a meril čez gol.



VIDEO: priložnost Predraga Sikimića:



52. minuta: Zdaj pa velika priložnost za Tabor. Pred golom Olimpije je najboljši strelec Sežančanov Predrag Sikimić, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Olimpije Nejc Vidmar.



VIDEO: drugi gol Endrija Čekičija:





GOOOL! Sijajen začetek drugega polčasa za Olimpijo! Po podaji Stefana Savića je Endri Čekiči potreboval vsega 40 sekund igre v drugem delu, da je Ljubljančane z drugim golom na tekmi popeljal v vodstvo z 2:0.



Začetek drugega polčasa! Kaj nas v drugih 45 in še nekaj minutah čaka v Stožicah? Trenerja se med polčasom nista odločila za menjave.



Polčas! Olimpija na odmor odhaja z minimalno prednostjo.



VIDEO: neuspešna enajstmetrovka Endrija Čekičija:



33. minuta: Olimpija je dobila enajstmetrovko, zanimivo pa je, da je k žogi pristopil strelec prvega gola Endri Čekiči in ne najboljši strelec Ljubljančanov Ante Vukušić, ki najstrožje kazni izvaja ponavadi. Čekiči ni izkoristil enajstmetrovke, tako da ostaja pri izidu 1:0.



27. minuta: prosti strel od daleč je izvajal najboljši strelec Tabora Predrag Sikimić in meril v okvir vrat, a kapetan Olimpije Nejc Vidmar ni imel težav.



VIDEO: priložnost Anteja Vukušića:





22. minuta: nova priložnost za Anteja Vukušića, ki je prišel do strela v kazeskem prostoru po lepi podaji Stefana Savića, a se ni izkazal. Ostaja pri vodstvu Olimpije z 1:0.



20. minuta: Zdaj je s strelom od daleč poizkusil še najboljši strelec lige Ante Vukušić, a ni povišal vodstva Olimpije.



VIDEO: gol Endrija Čekičija:





GOOOL! Po zaspanem začetku tekme je Olimpija prišla do vodstva. Po mojstrskem udarcu s prostega strela jo je v vodstvo popeljal Endri Čekiči.



Začetek tekme! Olimpija lovi zmago, s katero bi na lestvici preskočila velikega tekmeca iz Maribora in se vrnila na vrh lestvice. Ji bo uspelo?



Javljamo se iz Stožic, kjer nas čaka zgodovinska prva medsebojna tekma Olimpije in Tabora v najboljši slovenski nogometni ligi.