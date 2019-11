Vodilni Koper pri Bricih, v Lendavi bo vroče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugoligaški klubi, ki za razliko od prvoligaških ne bodo mirovali med bližnjo reprezentančno akcijo, bodo do konca jesenskega dela odigrali še tri kroge. Vodilni Koper ima lepo prednost pred tekmeci, tako da se spogleduje z jesenskim naslovom. V nedeljo bo gostoval v Goriških brdih. Najbližja zasledovalca Radomlje in Gorica se bosta danes pomerila z Brežicami oziroma Koroško Dravogradom, v Lendavi pa bo pozornost plenil prekmurski spopad med Nafto in Beltinci.