Milanič razkril trojni cilj Maribora, prvo mesto Olimpije ogroženo #video

Uvodno dejanje 17. kroga bo v Velenju, kjer so znali šaleško-savinjski derbiji prerasti v nekaj več. To so tekme, kjer nogometaših obeh ekip ne potrebujejo dodatne motivacije, saj ga ni lepšega, kot prekrižati načrte sosedom. Le malo pa je bilo v zgodovini takšnih, kjer so Celjani kot gostje tako odkriti favoriti kot danes. Kosićevi četi gre imenitno, saj se druži z najboljšimi klubi, napada Evropo in za vodilno Olimpijo zaostaja le šest točk.

Povsem drugače je pri knapih, ki se kopljejo v težavah. Zmage sploh še niso dočakali, točk ni v izobilju, zaostanek za tekmeci pa se viša iz teden v teden, tako da v prestolnici lignita že pošteno diši po drugi ligi. Velenjčane bo skušal iz zagate rešiti Andrej Panadić, že četrti trener v tej sezoni. Proti Celjanom ne bo mogel računati na rojaka Marka Ćošića, ki je bil izključen na zadnji tekmi na Krasu, kjer je bil Rudar od krstne zmage v tej sezoni oddaljen le nekaj minut. Celjani ne podcenjujejo knapov, kar dokazujejo tudi besede vratarja Celja Matjaža Rozmana: ''Položaj Rudarja na lestvici ni realen, vendar moramo gledati nase, svojo predstavo in se držati principov.'' Dvoboj se bo začel ob 14.45, moč si ga bo v neposrednem prenosu ogledati na Planet 2.

Maribor želi zadržati mrežo nedotaknjeno

Še nedolgo nazaj bi bil to spopad, označen za derbi kroga, po dogajanju v tej sezoni, kjer so Domžalčani po prevetritvi igralnega seznama neprepričljivi kot že dolgo ne, pa tovrsten naziv srečanja ni povsem primeren. Gostje na čelu s trenerjem Andrejem Razdrhom si želijo, da bi bilo drugače.

Pred dvobojem v Mariboru:

Zdaj imajo priložnost, da širni Sloveniji dokažejo, da vendarle niso čez noč pozabili igrati vrhunskega nogometa in še lahko mešajo štrene najboljšim. Vijolice na zadnji tekmi, ko so tesno ugnale Bravo, niso navdušile z izvedbo, a so vseeno uresničile cilj. Tudi tokrat je podoben, Maribor bi se rad ponovno razveselili zmage, pa četudi z 1:0.

Darko Milanič lahko danes popelje Maribor na vrh. Foto: Miloš Vujinović/Sportida ''Cilj je znova ohraniti mrežo nedotaknjeno. Če nam bo uspelo, bomo naredili velik korak k zmagi, saj imamo v fazi napada dovolj kvalitete, da zabijemo,'' sporoča Martin Milec, ki ga je Matjaž Kek ob pomanjkanju kakovostnih desnih branilcev vrnil v izbrano vrsto. Maribor ne sme izgubljati točk, saj želi naskakovati vrh, rumeni pa lovijo še zadnji vlak, ki bi jih lahko v primeru zmagovitega niza usmeril višje, proti mestom, od koder se gre v Evropo. Strateg rumenih želi do konca jesenskega dela osvojiti čim več razpoložljivih točk, nato pa resetirati ekipo.

''Nasprotnik bo želel igrati, a bomo tudi mi. To je dober obet za zanimivo predstavo,'' strateg Maribora Darko Milanič vabi k spremljanju sobotnega obračuna v Ljudskem vrtu, ki ga boste lahko spremljali na Planet TV. Če bo Maribor osvojil vse tri točke, se bo povzpel na vrh in v nedeljo čakal, ali ga bo katera od bližnjih ekip uspela prehiteti. ''Moramo težiti k temu, da izpolnimo tri cilje. Da zmagamo, ne dobimo zadetka in jih dosežemo čim več,'' sporoča trofejni strateg vijolic.

Obračun za osmo mesto v Kranju

Bravo že dalj časa pogreša zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored bo bolj razgiban, saj se bo za točke igralo na treh prizoriščih. Že ob 14. uri sta bosta v derbiju za osmo mesto spopadla Triglav in Bravo. Kranjčani igrajo pod vodstvom novega trenerja Vlada Šmita bolje, a še vedno nihajo, kar dokazuje nemoč ob zadnjem visokem porazu v Celju.

Ljubljančani so še v težjem položaju, saj so padli v hudo rezultatsko krizo. Na zadnjih treh tekmah so bili vedno poraženi, zato bi uspeh na Gorenjskem pomenil izbrancem Dejana Grabića ogromno. ''Proti Bravu na zmago,'' je odločen srbski strateg Šmid na klopi Kranjčanov, ki se zaveda, da bo gorenjskim orlom v nadaljevanju sezone težje, saj bodo odšli na tri zaporedna gostovanja.

Bo Hadžić dočakal želeno darilo?

Zmaji so favoriti proti češnjicam iz Sežane. Foto: Grega Valančič/Sportida V Stožicah se bosta prvič v zgodovini Prve lige Telekom Slovenije udarila Olimpija in Tabor. V začetku stoletja so Sežančani gostovali na Plečnikovem Bežigradu, zdaj pa bodo na delu na največjem nogometnem objektu v Sloveniji, ki na zadnjih tekmah zmajev ni pretirano poln gledalcev.

Trener Safet Hadžić, ki je v petek praznoval 51. rojstni dan, si želi, da bi mu igralci čestitali z zmago. Zaradi zdravstvenih težav ne bo nastopil Bojan Knežević, nastop Luke Menala pa je pod vprašajem. Hadžić bo po daljšem času sedel na klopi, tako da bo lahko vodil moštvo z bližine. Vodilni zmaji nameravajo upravičiti vlogo favorita, prvi strelec prvenstva Ante Vukušić pa bo skušal še izboljšati izkupiček. To bo tudi zadnji nastop kapetana Nejca Vidmarja, preden se bo priključil izbrani vrsti.

Gostje nimajo ničesar izgubiti. Vse kaj drugega kot poraz aktualnih drugoligaških podprvakov bi bil velik uspeh. V tej sezoni so že namučili Olimpijo, v Sežani so po hudem boju izgubili z 1:2. Takrat je bil trener Tabora še Andrej Razdrh, zdaj pa je na čelu Almir Sulejmanović. To dobro vedo zlasti Mariborčani, ki so pred tedni v Sežani proti njemu izkusili boleč poraz z 1:4. Tekma se bo začela ob 16.45, sodnik bo Dragoslav Perić.

Mura v tej sezoni izgublja le z Aluminijem

Mura želi zmago nad Olimpijo nadgraditi še z uspehom proti Aluminiju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zadnji krog Prve lige Telekom Slovenije pred reprezentančno akcijo se bo sklenil v Fazaneriji, kjer velja pričakovati novo pašo za oči, saj se vstopnice prodajajo kot vroče žemljice. Navijaška kulisa na zadnjem derbiju proti Olimpiji (3:1) je navdušila, Mura pa bi lahko v neposrednem dvoboju s tekmecem za Evropo, žreb ju lahko celo združi v polfinalu pokala Slovenije, na lestvici ušla Aluminiju.

Za zdaj imata enako število točk, Mura pa jih največ osvaja prav doma, kjer je v tej sezoni še nepremagljiva. Obramba Aluminija v zadnjem času prejema več zadetkov, kot jih je na začetku sezone, ko je veljala za pravcati fenomen. S 13 prejetimi goli še vedno velja za najbolj jekleno zadnjo vrsto, v nedeljo pa imajo nov izziv.

Proti Domžalam so v prejšnjem krogu dočakali zgodovinsko zmago nad rumenimi v 1. SNL, zdaj pa jih čaka Mura, ki je edini poraz v tej sezoni doživela prav v Kidričevem. Aluminij ni še nikdar zmagal v Fazaneriji. ''Imamo veliko odgovornost do navijačev, da jim na vračamo na čim boljši način. Navijači so tisti, ki igralcem dajejo dodatno energijo, ko jim ne gre vse po načrtih ali ko so malo utrujeni,'' sporoča Ante Šimundža, priljubljeni Mariborčan na delu v Murski Soboti, ki se želi Kidričanom maščevati za poraz v tej sezoni.

