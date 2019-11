Strelska loterija v Velenju brez zmagovalca #video

Nogometaši velenjskega Rudarja in Celja so se v 17. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 3:3 (3:2).

Petinosemdeseti savinjsko-šaleški derbi se je končal brez zmagovalca. Rudar je tako še 17. tekmo zapovrstjo brez zmage (rekorder je Jadran s 30 tekmami brez zmage) in je trdno na zadnjem mestu, Celjani, ki so prvo medsebojno tekmo v sezoni doma dobili s 3:0, pa so trdno na petem mestu.

Prvi polčas v Velenju je ponudil kar pet zadetkov, od tega so tri dosegli domači nogometaši. Po zapravljenih polpriložnostih Aljaža Krefla na eni in Daria Vizingerja na drugi strani (oba sta bila premalo natančna) v 14. in 21. minuti so Velenjčani povedli v 27. minuti.

Takrat je Robert Pušaver z desne strani podal pred vrata, od koder je Borna Petrović žogo le potisnil v prazno mrežo. Šest minut pozneje so knapi vodili že z 2:0, ko je Josip Ćalušić v kazenskem prostoru igral z roko, najstrožjo kazen pa je zanesljivo izvedel Dominik Radić.

Dario Vizinger je dosegel že svoj enajsti zadetek v tej sezoni prve lige. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Sledile so minute Celja, ki je v vsega dveh minutah izid poravnalo. Najprej je v 39. minuti Žan Benedičič (ta je poskusil tudi v uvodnih minutah) sprožil z več kot 30 metrov, žoga pa se je od prečke odbila v mrežo, v 40. minuti pa je Mitja Lotrič dobil podajo Ivana Božića v kazenskem prostoru in malce z desne z diagonalnim strelom premagal Tomaža Stopajnika za svoj sedmi gol sezone.

Kuzmanović v sodnikovem podaljšku za novo vodstvo knapov

Že v sodniškem dodatku pa je sledilo novo veselje domačinov, ko je Matjaž Rozman žogo slabo izbil, in sicer zgolj na glavo Mića Kuzmanovića, ki je zadel za 3:2. Toda tudi to vodstvo ni dolgo zdržalo, že v 51. minuti so Celjani izid spet poravnali, ko je Elvedin Džinić storil napako in izgubil žogo 20 metrov od svojih vrat, to pa je Vizinger nato popeljal v kazenski prostor in zadel s 14 metrov. Zanj je bil to 11. gol sezone.

Sledilo je rahlo zatišje, je pa takoj po vstopu v igro nase opozoril Rijad Kobiljar, čigar strel je obranil Rozman. V nadaljevanju je pobudo prevzelo Celje, a v 86. minuti so bili znova nevarni domači, tik pred golom je bil malce nespreten pri zaključku Pušaver.

Prav nad slednjim je Tadej Vidmajer v 90. minuti storil prekršek za svoj drugi rumeni karton in predčasno pot v slačilnico. V zadnji akciji na tekmi pa je po kotu David Hrubik s strelom z glavo zadel le prečko, tako da je ostalo pri delitvi plena.

Velenjčani bodo v 18. krogu 23. novembra gostovali pri Bravu, Celjani pa bodo gostili Olimpijo.

Rudar : Celje 3:3 (3:2) Stadion ob jezeru, sodniki: Vinčić, Klančnik in Kovačič.



Strelci: 1:0 Petrović (27.), 2:0 Radić (34./11 m), 2:1 Benedičič (39.), 2:2 Lotrič (40.), 3:2 Kuzmanović (45.), 3:3 Vizinger (51.).



Rudar: Stopajnik, Filipović, Džinić, Hrubik, Krefl, Anđelković (od 73. Kitek), Črnčič, Pušaver, Kuzmanović (od 83. Kadrić), Radić, Petrović (od 69. Kobiljar).



Celje: Rozman, Vidmajer, Ćalušić (od 53. Travner), Stojinović, Brecl, Zaletel, Benedičič, Lotrič, Kerin (od 76. Koritnik), Božić (od 87. Štusej), Vizinger.



Rumeni kartoni: Petrović, Kitek; Ćalušić, Vidmajer.

Rdeči karton: Vidmajer (90.).

