Mura sklatila vodilno Olimpijo, zgodovinska zmaga Aluminija! #video

V vrhuncu 16. kroga Prve Lige Telekom Slovenije je Mura na domači Fazaneriji s 3:1 ugnala vodilno Olimpijo. Na prvi nedeljski tekmi sta se Tabor Sežana in Rudar razšla brez zmagovalca (1:1), na zadnji pa je v Kidričevem Aluminij s 4:2 odpravil Domžale. V soboto sta se zmage razveselila Maribor in Celje. Prvaki so se namučili z Bravom (1:0), gorfje pa so napolnili mrežo Triglava (4:0).

Aluminij : Domžale 4:2 (1:1) KONEC TEKME! 89. minuta: GOOOL! 4:2! Šumarji so zabili še zadnji žebelj v krsto Domžal. V akciji za zadetek je spet sodeloval Klepač, ki je tokrat v vlogi podajalca. Lepo je našel kapetana Matica Vrbanca, ki mu ni bilo težko še četrti zadetek za domače. 72. minuta: GOOOL! 3:2! Aluminij spet vodi! Po natančni podaji Petroviča se je sam pred vratarjem Mulalićem znašel vroči Klepač, ki ga je obšel in zadel še svoji drugi zadetek na tekmi. Video: Klepač še drugič v polno: 62. minuta: GOOOL! 2:2! Veselje se še dobro ni poleglo, ko so gostje že izenačili. Po podaji Tonćija Mujana je po medli obrambi domačih v polno zadel kapetan rumenih Slobodan Vuk. Video: Vuk hitro spet izenačil: 60. minuta: GOOOL! 2:1! Kidričani so po veliki napaki domžalskega branilca Nikole Vujadinovića spet povedli. Žogo mu je po poigravanju odvzel strelec prvega zadetka Klepač in zdirjal proti domžalskim vratom. Njegov strel je zaustavila vratnica, vse skupaj pa je nato popravil in odbitek poslal v mrežo Ante Živković. Video: kakšna napaka izkušenega branilca: ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! KONEC PRVEGA POLČASA! 43. minuta: GOOOL! 1:1! Enajstmetrovka za rumene! Aljaž Ploj je nepravilno zaustavljal Mateja Podlogarja in Dragoslav Perić je dosodil najstrožjo kazen. Strel z bele točko je zanesljivo izkoristil Arnel Jakupović. Video: izenačenje Domžal: 34. minuta: Aluminij je spet zapretil. V hitrem protinapadu je v kazenskih prostor Domžal lepo podal Dejan Petrovič, branilec Domžal pa je skoraj premagal svojega vratarja. A Ajdin Mulalić je bil na mestu. Video: Domžalčani bi si skoraj zabili še avtogol: 20. minuta: GOOOL! 1:0! Aluminij vodi! Po podaji Matica Vrbanca je žogo s prsmi sprejel Mihael Klepač. Izjemen gol Hrvata. Video: mojstrovina Klepača: ZAČETEK TEKME! Začetni postavi: Današnjo tekmo z NK Domžale začenja naslednjih 11. 💪 #rdecebeli #klubnasihsrc Objavil/a NK Aluminij dne Nedelja, 03. november 2019 Začetnih 11 za NK Aluminij! (19.00 / Kidričevo)



Klop: Sorčan, Rom, Vuklišević, Svetlin, Kait, Sappinen, Kolobarić



Senijad Ibričić odsoten zaradi kazni rumenih kartonov, Dejan Lazarević je zbolel. #plts pic.twitter.com/QMPheyxBZM — NK Domžale (@NKDomzale) November 3, 2019

Čeprav so bili črno-beli v uvodu tekme v povsem podrejenem položaju, pa so predvsem v drugem polčasu pokazali svoj pravi obraz in zasluženo prišli do velike zmage ter ostali neporaženi že na osmi tekmi zapovrstjo. Točkovno so se izenačili z drugouvrščenim Mariborom, ki za zeleno-belimi, ti so bili v nizu treh zmag, zaostajajo za dve točki.

V prvem polčasu nismo videli zadetkov, zato pa domači povsem drug obraz pokazali v drugem polčasu in zasluženo zmagali. Mrežo gostov je načel Amadej Maroša, za 2:0 so poskrbeli kar sami Ljubljančani (avtogol Mirala Samardžića), za neulovljivo prednost pa je poskrbel branilec Matic Maruško.

Vodilni Ljubljančani so v izdihljajih tekme dosegli le častni zadetek. Po prekršku za enajstmetrovko nad Lukom Menalom je še 14 zadetek v sezoni dosegel Ante Vukušić.

Sporna odločitev Skomine, ki je razjezila Olimpijo:

Dobro je kazalo, a Sežančani se niso dali

Rudar, ki ga je vodil nov strateg Andrej Panadić, je bil na pragu prekinitve niza brez zmage, ki traja od začetka sezone. Po zaslugi Dominika Radića je vodil še v 90. minuti, a nato zakrivil najstrožjo kazen, kar so domači izkoristili za točko. Enajstmetrovko je izkoristil Predrag Sikimić, ki je zdaj že pri 11. zadetkih in je zdaj sam na drugem mestu lestvice najboljših strelcev.

Sikimić je preprečil prvo zmago Rudarja:

Rudar je zdaj že 16 tekem brez zmage. V tem pogledu so rekorderji v prvi ligi Jadran Dekani iz leta 1995 (30 tekem), Potrošnik Beltinci iz leta 2000 (20) ter Kalcer Radomlje iz leta 2017 (18).

Celjani brez kapetana napolnili mrežo Triglav

Celjski nogometaši so se po presenetljivem izpadu v pokalu vrnili na zmagovita pota. Brez kaznovanega kapetana Mitje Lotriča so visoko, s kar 4:0, premagali Triglavane. Junaka sta bila Tadej Vidmajer, ki se je kot bočni branilec precej vključeval v napad in dosegel dva gola, ter Ivan Božić z golom in dvema podajama. Celje po sedmi zmagi ostaja peto, a le za točko zaostaja za Muro in Aluminijem, Triglav pa po desetem porazu ostaja osmi.

Tadej Vidmajer je bil zelo razpoložen:

Niso navdušili, a šteje le zmaga

Izbranci Darka Milaniča so v Ljubljani dosegli svojo deveto zmago v sezoni in tako po zaslugi zadetka Roka Kronavetra ostali v stiku z vrhom lestvice. Štajerci so povedli že v prvem polčasu, ko so po izgubljeni žogi domačih gostje stekli v bliskovit protinapad in brez težav zadeli za 1:0.

Zadetek, ki je odločil srečanje na Žaku:

V drugem polčasu so bili nevarnejši nogometaši Brava in prek Mustafe Nukića kar trikrat nevarno zapretili. Enkrat mu je strel blokiral Martin Milec, drugič je že premagal Jasmina Handanovića, a za malo zgrešil cilj, tretji poskus pa mu je vratar Maribora ubranil in poskrbel, da je zmaga odšla v štajersko prestolnico. Bravo je še na sedmi zaporedni tekmi ostal brez zmage.

