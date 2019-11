Handanović in Kronavater preprečila senzacijo v Ljubljani #video

Izbranci Darka Milaniča so v Ljubljani prišli do svoje devete zmage v sezoni in so tako po zaslugi zadetka Roka Kronavetra ostali v stiku z vrhom lestvice. Tega z dvema točkama več in tekmo manj zaseda Olimpija. Bravo pa nadaljuje rezultatsko krizo, kljub solidni predstavi proti Mariboru je še sedmi krog zapovrstjo brez zmage.

Prvi polčas so dobili Mariborčani, ko so v eni redkih pravih priložnosti zadeli za vodstvo v 24. minuti. Takrat so izigrali domačo obrambo in prišli štirje na dva domača igralca.

Pri tem je najprej Rok Kronaveter oddal žogo na desno do Dina Hotića, ta pa mu jo je nato vrnil v osrčje kazenskega prostora, od koder je Kronaveter dosegel svoj sedmi zadetek sezone. Hotić se je s šesto asistenco izenačil na vrhu lestvice z Mitjo Lotričem iz Celja.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani (foto Grega Valančič in Saša Pahič Szabo / Sportida):

Sicer pa ob nekaj polpriložnostih na obeh straneh velja omeniti še poskus Luke Zahovića z roba kazenskega prostora v 27. minuti, ko je moral posredovati Domen Gril.

Že v prvem napadu drugega polčasa pa so nevarno zagrozili Ljubljančani, Mustafa Nukić je v kazenskem prostoru lepo prišel do strela, žogo pa je nato blokiral Martin Milec in bržčas preprečil izenačenje.

Sledila sta poskusa Rudija Požega Vancaša v 59. in Amirja Derviševića v 68. minuti, obakrat je bil na mestu Gril, na drugi pa sta še bolj nevarno merila Žan Trontelj in Nukić.

V 78. minuti je Trontelj streljal s prostega strela z 20 metrov, izkazal pa se je Jasmin Handanović, ki je spet začel namesto Kenana Pirića. Tri minute pozneje pa je Nukić udaril z 18 metrov in le za malo zgrešil cilj.

V 86. minuti je na drugi strani iz bližine z leve strani sprožil Jasmin Mešanović, Gril pa je bil dobro postavljen. Že v sodniškem dodatku je znova Nukić ogrozil Handanovića, ta pa se je spet izkazal.

Bravo bo v 17. krogu prihodnjo nedeljo gostoval v Kranju, Maribor pa bo dan prej gostil Domžalčane.

Bravo : Maribor 0:1 (0:1) Štadion Žak, sodniki: Mertik, Smej in Topolnik. Strelec: 0:1 Kronaveter (24.). Bravo: Gril, Trontelj, Kurtovič, Zec, M. Matko, Žinko, Agboyi, Abdurahimi, Piskule (od 61. Krcić), Nukić, A. Matko. Maribor: Handanović, Milec, Mitrović, Peričić, Viler, Dervišević (od 79. Pihler), Vrhovec, Požeg Vancaš (od 72. Mešanović), Hotić, Kronaveter, Zahović (od 85. Kotnik). Rumeni kartoni: Piskule, Trontelj, Abdurahimi; Vrhovec.

Rdeči karton: /.