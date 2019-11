Dušan Kosić po dolgem času spet nasmejan #video

Celjski nogometaši so se po presenetljivem izpadu v pokalu vrnili na zmagovita pota, pa čeprav so pogrešali kaznovanega Mitjo Lotriča. Junaka sta bila Tadej Vidmajer, ki se je kot bočni branilec precej vključeval v napad in dosegel dva gola, ter Ivan Božić z golom in dvema podajama. Celje po sedmi zmagi ostaja peto, Triglav pa po desetem porazu osmi.

Celjani so zasluženo dobili prvi polčas, saj so bili konkretnejši do gostov z Gorenjske. Zadeli so v 17. in 39. minuti. Najprej je svoj četrti gol sezone dosegel Ivan Božić, ki je zadel iz osrčja kazenskega prostora po podaji Jakoba Novaka z desne strani, na 2:0 pa je s kolenom iz bližine povišal Tadej Vidmajer po Božićevi podaji z desne.

Trener Celja Dušan Kosić je bil po dolgem času spet zadovoljen z učinkom svojih izbrancev. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Sicer pa velja omeniti še 22. minuto, ko je Dario Vizinger izvedel prosti strel, Luka Čadež pa je s parado žogo odbil v prečko. V 23. minuti je Veron Šalja slabo izbijal žogo in zadel vratnico lastnih vrat, v 32. je bil malce premalo natančen Vizinger, v 36. in 38. pa še Amadej Brecl in Žan Benedičič.

Celjani so svojo prednost še povečali v 64. minuti, spet je bil strelec Vidmajer, ki je unovčil novo podajo z desne strani, takrat Vizingerjevo. V 71. minuti je na drugi strani moral prvič na tekmi resneje posredovati Matjaž Rozman po strelu Luke Majcna. V 85. minuti je novo veliko priložnost za Celje zapravil Juš Štusej, ko je sam prišel pred Čadeža.

So pa Celjani nov zadetek dosegli v 89. minuti, ko je Božić pobegnil po desni strani, nato pa nesebično oddal žogo na svojo levo stran do Vizingerja, ki jo je nato spravil v mrežo za svoj deseti gol sezone.

Celje bo v 17. krogu v soboto gostovalo v Velenju, Triglav pa bo dan pozneje gostil Bravo.

Celje : Triglav 4:0 (2:0) Arena Z'dežele, sodniki: Obrenović, Kordež in Perger. Strelci: 1:0 Božić (17.), 2:0 Vidmajer (39.), 3:0 Vidmajer (64.), 4:0 Vizinger (89.). Celje: Rozman, Vidmajer, Zaletel, Stojinović, Brecl (od 78. Ćalušić), Plantak, Benedičič, Novak (od 63. Štusej), Kerin (od 79. R. Štraus), Božić, Vizinger. Triglav: Čadež, Kuhar, Milanović, Šalja (od 66. Kumer), Mlakar, Brkić, Udovič, Kryeziu (od 82. Gajić), Janković (od 72. Petric), Majcen, Tijanić. Rumeni kartoni: Novak, Plantak; Milanović, Brkić

Rdeči karton: /