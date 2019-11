Sikimić je v zadnjih sekundah tekme preprečil prvo zmago Rudarja #video

Rudar, ki ga je vodil nov strateg Andrej Panadić, je bil na pragu prekinitve niza brez zmage, ki traja od začetka sezone. Vodil je še v 90. minuti, a nato zakrivil najstrožjo kazen, kar so domači izkoristili za točko. Na drugi strani je Rudar, ki je sicer prekinil niz treh porazov, 16 tekem brez zmage. V tem pogledu so rekorderji v prvi ligi Jadran Dekani iz leta 1995 (30 tekem), Potrošnik Beltinci iz leta 2000 (20) ter Kalcer Radomlje iz leta 2017 (18).

Prvi polčas v vetrovni Sežani ni postregel z zadetki niti s prav veliko nevarnimi akcijami. Pri tem so bili sicer dejavnejši gostitelji, ki so najlepšo priložnost polčasa zapravili v 38. minuti, ko je Predrag Sikimić streljal iz prve s približno desetih metrov, Tomaž Stopajnik pa se je izkazal z obrambo.

Sicer pa je Sikimić precej manj nevarno z glavo meril že v 18. minuti, podobno nenevarna pa sta bila tudi Rodrigue Bongongui in Dominik Mihaljević. Pri Rudarju velja omeniti zgolj strel Dominika Radića iz 45. minute, ko je z roba kazenskega prostora žogo poslal mimo vrat.

Dominik Radić je Knape popeljal v vodstvo. Foto: Grega Valančič / Sportida

Po nerazburljivem uvodu drugega dela pa so Velenjčani povedli s svojim prvim strelom v okvir vrat. V 65. minuti je Ivor Horvat žogo izbil le do Radića, ki je nato zadel s 13 metrov.

Le malo po zadetku pa so Velenjčani ostali brez izključenega Marka Ćosića, ki je grobo zrušil Bongonguija. V 83. minuti so imeli Kraševci na voljo prosti strel z manj kot 20 metrov, Sikimić pa je žogo poslal malo čez gol. Še bližje golu je bil Marko Ristić v 88. minuti, ko je z leve strani z močnim strelom zadel vratnico.

Že v sodniškem dodatku pa je David Hrubik pred svojimi vrati igral z roko po strelu Dina Stančiča, najstrožjo kazen pa je unovčil Sikimić, za katerega je bil to enajsti gol sezone. Slednji je poskusil tudi v četrti minuti dodatka s strelom malce z desne, izkazal pa se je velenjski vratar.

Kraševci bodo v 17. krogu v nedeljo gostovali pri Olimpiji, Velenjčani pa bodo dan prej gostili Celje.

Štadion Rajka Štolfe, sodniki: Kajtazović, Kordež in Pospeh.

Potek srečanje v Sežani:

KONEC TEKME!

92. minuta: GOOOL! 1:1! Knapi niso zdržali do konca. Nekaj sekund pred koncem so v kazenskem prostoru igrali z roko in sodnik Nejc Kajtazović je pokazal na belo točko. Izkoristil jo je Sikimić, ki je zdaj že pri 11 zadetkih v najmočnejši slovenski ligi.

Video: igranje z roko in enajstmetrovka:

88. minuta: Smola za domače. Tabor Sežana je bila blizu izenačenja. Marko Ristić je z leve strani močno sprožil, a mu je fantastičen zadetek preprečila vratnica. Vratar Stopajnik ni bil niti blizu žoge.

Video: Rudar rešuje vratnica:

68. minuta: RDEČ KARTON! Rudar se je po vodstvu hitro znašel v težavah. Po grobem štartu Marka Ćosića, ki je s podplatom grdo po gležnju kresnil Kamerunca Louisa Bongonguija, ki ni mogel več nadaljevati s tekmo.

Video: grobost in pol. Ćosić je moral predčasno pod prho:

65 minuta: GOOOL! 0:1! Rudar vodi! Po slabem izbijanju Igorja Horvata, je žoga prišla le do Radića, ki je z odličnim preigravanjem prišel do ugodnega položaja in neubranljivo zadel.

Video: Radić je knape popeljal v vodstvo:

51. minuta: Nešportna poteza napadalca Rudarja Dominika Radića, ki s hrbta grdo porinil srbskega branilca Tabora Marka Ristića, ta pa je nato trčil v železno stopnico pred rezervno klopjo. Zaradi nevarne igre je Hrvat prejel rumeni karton.

Video: zaslužen rumeni karton za Radića:

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

38. minuta: Tabor je vse bolj nevarna. Po vrhunski podaji Stjepana Babića se je pred vrati Rudarja sam znašel drugi najboljši strelec lige (10) Predrag Sikimić, ki je lepo sprožil, še lepše pa mu je strel ubranil vratar knapov Tomaž Stopajnik.

Video: izjemna obramba vratarja Rudarja:

31. minuta: Prva menjava na tekmi. Rudarjev Adam Vošnjak zaradi poškodbe ni mogel več nadaljevati s tekmo. Zamenjal ga je mladi 19-letni Cene Kitek.

28. minuta: Domači so po lepi akciji prišli do lepe priložnosti za vodstvo. V kazenskem prostoru je žogo lepo sprejel Rodrigue Bongongui, se obranil in streljal preko velenjskih vrat.

Video: prva prava priložnost na tekmi:

20. minuta: V Sežani se za zdaj ni zgodilo še prav nič dramatičnega. Ne eden ne drug si ni pripravil še nobene zrele priložnosti za zadetek.

ZAČETEK TEKME!