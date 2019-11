Veselica na Fazaneriji, Mura le še dve točki za Olimpijo #video #foto

Čeprav so bili črno-beli v uvodu tekme v povsem podrejenem položaju, pa so predvsem v drugem polčasu pokazali svoj pravi obraz in zasluženo prišli do velike zmage ter ostali neporaženi že na osmi tekmi zapovrstjo. Točkovno so se izenačili z drugouvrščenim Mariborom, ki za zeleno-belimi, ti so bili v nizu treh zmag, zaostajajo za dve točki.

Fotogalerija s tekme med Muro in Olimpijo (Blaž Weindorfer / Sportida):

Prvi polčas v Murski Soboti so bolje začeli Ljubljančani, ki so kljub vnovični odsotnosti kaznovanega trenerja Safeta Hadžića imeli pobudo in tudi nekaj priložnosti, med temi gre izpostaviti 10. minuto, ko je najboljši strelec lige Ante Vukušić s slabih desetih metrov zadel vratnico.

V 14. minuti je Luka Menalo z glavo meril čez gol, pozneje pa je tudi Mura, ki je imela tako kot gosti kar nekaj pripomb na sojenje Damirja Skomine, začela vzpostavljati ravnotežje. Najbližje zadetku pa je bila v 34. minuti, ko je Nino Kouter z več kot 20 metrov zatresel vratnico ljubljanskega gola.

Na Fazaneriji so imeli tudi ognjemet:

Drugi polčas je bolje odprla Mura, njeni navijači so v južnoameriškem ali silvestrskem slogu poskrbeli tudi za pravi, več kot petminutni ognjemet, kar je poneslo tako navijače kot domačo ekipo. Ta je namreč povedla v 65. minuti, ko je Luka Šušnjara z leve strani podal pred vrata, Amadej Maroša pa je s prefinjenim strelom z glavo matiral Nejca Vidmarja.

Le nekaj trenutkov pozneje je na drugi strani po kotu iz bližine z glavo streljal Miral Samardžić, odlično pa je posredoval Matko Obradović. V 70. minuti pa nov šok za Olimpijo, po podaji z desne strani v kazenski prostor je Vidmar poletel v prazno, žoga pa je nato zadela Samardžića in končala v mreži.

Piko na i domači zmagi je v 79. minuti postavil Matic Maruško, ki je z glavo unovčil podajo z desne strani. V 84. minuti je vrata Olimpije ogrozil še Luka Bobičanec, a zadel le zunanji del mreže z leve strani.

Zato pa je bil natančnejši Vukušić v 89. minuti, ko je unovčil najstrožjo kazen za zmanjšanje zaostanka, za svoj 14. gol sezone in za utrditev prvega mesta med strelci.

Mura bo v 17. krogu v nedeljo gostila Aluminij, Olimpija pa sežanski Tabor.

Mura : Olimpija 3:1 (0:0) Štadion v Fazaneriji, sodniki: Skomina, Žunič in Vidali. Strelci: 1:0 Maroša (65.), 2:0 Samardžić (70./avtogol), 3:0 Maruško (79.), 3:1 Vukušić (89./11 m). Mura: Obradović, Pucko, Karamarko, Maruško, Kous (od 56. Karničnik), Kouter, Šporn, Bobičanec, Šušnjara, Bubnjar (od 66. Ćerimagić), Maroša (od 86. Cipot). Olimpija: Vidmar, Boakye, Samardžić, Bagnack, Jurčević, Knežević (od 59. Lupeta), Tomić, Menalo, Savić (od 74. Kidrić), Čekiči (od 83. Maksimenko), Vukušić. Rumeni kartoni: Kous; Boakye, Čekiči, Knežević, Bagnack.

Rdeči karton: /.