Gorici spet spodrsnilo, Koper v nedeljo po +5

Nogometaši Gorice so doživeli nov udarec v krstni drugoligaški sezoni. Na gostovanju v Beltincih so v soboto v 16. krogu ostali praznih rok (1:2), s tem pa vodilnemu Kopru, največjemu tekmecu za naslov drugoligaškega prvaka, ponudili priložnost, da si v nedeljo z zmago nad Krko priigra pet točk naskoka pred vrtnicami.

V soboto je bilo odigranih pet tekem 16. kroga druge lige. Poleg Beltincev, ki so si priigrali sladko zmago nad Gorico, se je domače zmage razveselil le še Roltek Dob. Z 1:0 je ugnal Fužinarja. Na Ptuju je Drava presenetljivo ostala brez točk, zmage pa se je veselil Jadran Dekani. Zmagoviti zadetek je prispeval posojeni napadalec ljubljanske Olimpije Antonio Lukanović.

Miran Srebrnič bo v nedeljo na Bonifiki gostil Krko. Foto: Planet TV V Dravogradu je bilo napeto, v zadnjih 25 minutah so padli kar štirje zadetki, na koncu pa sta se Koroška Dravograd in Brda razšla brez zmagovalca. Nafta, ki je med tednom navdušila v pokalu in se prebila v polfinale, v Brežicah ni zatresla mreže. Ostalo je pri 0:0 in edinem remiju v tem krogu brez zadetkov.

Koprčani lahko v času nedeljskega kosila z domačo zmago nad Krko pobegnejo Gorici na pet točk prednosti, Radomlje, aktualni polfinalist pokala Slovenije, pa bi v primeru domačega uspeha nad Krškim po točkah ujel Gorico. Bilje bi se lahko z zmago nad Rogaško povzpele pod vrh.