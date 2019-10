Drama na Fazaneriji, Mura napredovala po 11-metrovkah

Znani so vsi polfinalisti pokala Slovenije. To so Nafta, Mura, Radomlje in Aluminij. V sredo je na povratni tekmi četrtfinala drugoligaš Nafta še drugič porazil Rudar (0:2) in napredoval. Prava drama pa je odločila dvoboj za zadnjo polfinalno vstopnico. Domžalčani so branili prednost 3:2, a je Mura v izdihljajih zadela za 3:2, izsilila podaljšek, na koncu pa napredovala po 11-metrovkah. Že v torek so si polfinalno vstopnico zagotovili nogometaši drugoligaša iz Radomelj, ki so senzacionalno izločili Celje, ter člani Aluminija, ki so po hudi borbi izločili drugoligaša iz Kopra.

V "finalu pred finalom" pokala sta se na v Fazaneriji udarila Mura in Domžale. Rumeni so branili tesno prednost (3:2), a so se na koncu pred domačimi gledalci veselili črno-beli, ki so do polfinalne vstopnice prišli po strelih z bele pike.

Za Domžale je dvakrat zadel Arnel Jakupović (najprej je izenačil na 1:1, nato zadel za vodstvo z 2:1), pri Muri pa se je dvakrat med strelce vpisal Andrija Bubnar. Ko je že kazalo, da bodo napredovali Domžalčani, je Muro med žive v 90. minuti vrnil Kai Cipot in postavil končni izid rednega dela (3:2). Sledil je podaljšek, a gledalci zadetka v polurnem dodatku niso dočakali, tako da so o zmagovalcu odločile 11-metrovke. Po teh so se veselili gostitelji, pri katerih je bilo uspešnih vseh pet izvajalcev 11-metrovk, pri Domžalčanih pa je bil nenatančen kapetan Senijad Ibričić.

Nafta izločila Rudar

Knapom gre v tej sezoni skoraj vse narobe. Po krajši epizodi Nikole Jaroša so zdaj dobili še četrtega stratega v tej sezoni, to je postal Hrvat Andrej Panadić. Izpadli so tudi iz pokala, saj so po porazu na prvi tekmi (1:2) proti Nafti, izgubili tudi na povratni tekmi (0:2). Med strelce sta se vpisala Mihael Rebernik in Roland Paku.

Radomlje so od naslova pokalnih zmagovalcev, s tem pa tudi igranja v Evropi, oddaljeni le še dva koraka. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Drugoligaš izločil Celje

Pokal je tekmovanje, v katerem ne manjka senzacij, kar smo lahko ugotovili tudi letos. V osmini finala sta tako brez napredovanja nepričakovano kratko potegnila Maribor in Olimpija, zdaj pa so se od sanj o pokalni lovoriki poslovili pri Celju. Nogometaši Celja so na prvi tekmi proti Radomljam pred domačimi navijači remizirali z 1:1, tokrat pa gledalci v Radomljah niso videli zadetka in napredovanja so se veselili nogometaši trenutno četrtouvrščenega slovenskega drugoligaša.

Zmaga še enega drugoligaša Kopra nad Aluminijem bi bila veliko manjše presenečenje, saj v visokoletečem Kopru igra kar nekaj prekaljenih nogometašev s prvoligaškimi in tudi reprezentančnimi izkušnjami, a je nismo dočakali. Aluminij je na Bonifiko prišel z vodstvom z 1:0, a so jo Primorci že po dobri minuti igre zapravili, ko je za domače z enajstih metrov zadel Dare Vršič.

Dare Vršič se je na Bonifiki izkazal z dvema goloma, a ni mogel preprečiti izpada Koprčanov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V 28. minuti je bilo 1:1, ko je za goste zadel Nemanja Jakšić, že štiri minute pozneje pa po golu Žana Žužka spet 2:1 in Koprčani so bili od napredovanja še drugič oddaljeni samo za en gol. V 54. minuti so gostje prek Mihaela Klepača spet izenačili, v 78. minuti pa je Vršič z drugim golom na tekmi Primorcem dal novo upanje za napredovanje, ki pa ga niso dočakali. Zmanjkalo jim je časa in polfinala so se veselili Kidričani.