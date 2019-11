Aluminij uničil urok, končno padle tudi Domžale #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mihael Klepač se je izkazal z dvema zadetkoma in podajo. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Nogometaši Aluminija so v 16. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Domžale s 4:2 (1:1).

Aluminij se je hitro pobral po porazu proti Olimpiji. Potem ko sta se tekmeca na prvi medsebojni tekmi razšla brez zmagovalca, pa so bili tokrat Kidričani boljši tekmec od Domžal, ki so med drugimi pogrešale kaznovanega Senijada Ibričića in bolnega Dejana Lazarevića.

Aluminij, ki je igral brez kaznovanega Ilije Martinovića, se je tako točkovno izenačil z Mariborom in Muro, ki za dve točki zaostajata za vodilno Olimpijo. Domžale po že osmem porazu ostajajo sedme.

Prvi polčas se je končal s po enim zadetkom v vsaki mreži. Povedli so gostitelji v 20. minuti, ko je Matic Vrbanec žogo oddal naprej na desno stran do Mihaela Klepača, ta pa je nato prišel v kazenski prostor in matiral Ajdina Mulalića.

Gosti so izenačili v 43. minuti, ko je glavni sodnik dosodil prekršek Alena Ploja nad Matejem Podlogarjem v kazenskem prostoru domačih, z bele pike pa je bil nato zanesljiv Arnel Jakupović.

Domžalčani so dvakrat izenačili, a to je bilo premalo za točke v Kidričevem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sicer pa je pri gostih dvakrat poskusil tudi Slobodan Vuk, nevarnejši je bil v 11. minuti, ko je bil tako kot v 27. minuti na mestu Luka Janžekovič. Domači pa so izpeljali še eno nevarno akcijo v 34. minuti, ko je v zadnjem trenutku nevarno podajo pred gol prestregel Tilen Klemenčič.

V drugem polčasu so v 60. minuti Kidričani znova povedli. Klepač je odvzel žogo nepazljivemu Nikoli Vujadinoviću, sam prišel pred Mulalića, a ob vratarjevem posredovanju zadel vratnico, odbito žogo pa je v mrežo nato pospravil Ante Živković.

Toda vsega dve minuti pozneje so Domžalčani spet izenačili, po podaji z leve strani Tončija Mujana je iz bližine zadel Vuk. Isti igralec je imel lepo priložnost tudi v 67. minuti, takrat pa se je izkazal Aluminijev vratar, tako kot po poskusu Jakupovića v močnem dežju malce pozneje.

V 71. minuti pa novo vodstvo gostiteljev, Dejan Petrovič je podal v globino do samega Klepača, ki je preigral še vratarja in zadel za 3:2. V 89. minuti je zmago domačih potrdil Vrbanec, ki je zadel iz bližine po Klepačevi podaji z desne strani.

Aluminij bo v 17. krogu v nedeljo gostoval v Murski Soboti, Domžale pa dan prej v Mariboru.

Aluminij : Domžale 4:2 (1:1) Športni park, sodniki: Perić, Bensa in Černe. Strelci: 1:0 Klepač (20.), 1:1 Jakupović (43./11 m), 2:1 Živković (60.), 2:2 Vuk (62.), 3:2 Klepač (71.), 4:2 Vrbanec (89.). Aluminij: Janžekovič, Kontek, Pantalon, Vrbanec, Ploj, Petrovič, Jakšić, Matjašič (od 65. Pečnik), Klepač (od 90. Amuzie), Leko (od 70. Čermak), Živković. Domžale: Mulalić, Šoštarič Karič, Vujadinović, Klemenčič, Fink, Ćorluka, Pišek (od 86. Svetlin), Mujan, Podlogar, Jakupović (od 76. Sappinen), Vuk.



Rumeni kartoni: Petrovič, Ploj, Matjašič; Šoštarič Karič, Jakupović.

Rdeči karton: /.