Aluminij se ne šali. To so zdaj izvedeli tudi v Fazaneriji.

Mura, ki je bila pred dvobojem z Aluminijem v seriji pozitivnih rezultatov, je na domačem igrišču doživela šok. Potem ko je prejšnji teden gladko premagala vodilno Olimpijo, je tokrat v derbiju tretje- in čertouvrščene ekipe (obe sta imeli 31 točk in sta tri točke zaostajali za drugouvrščenim Mariborom) morala čestitati Aluminiju. Kidričani so jo premagali še drugič v sezoni, to pa sta tudi edina poraza Sobočanov v letošnjem prvenstvu. Aluminij je do četrte zmage v zadnjih petih tekmah prišel na svojstven način, s hitrimi prehodi z ene na drugo polovico in z učinkovitostjo, izkoristil je praktično vse priložnosti, ki si jih je pripravil.

Sobočani so tekmo začeli drugače kot prejšnji derbi z Olimpijo, ko so pobudo na sredini pustili tekmecem. Tokrat so takoj zagospodarili na igrišču, gol je "visel v zraku". Že v četrti minuti je od daleč poskusil Jon Šporn, vratar Luka Janžekovič je žogo odbil izven kazenskega prostora, kjer je prišla do Luke Bobičanca, ki ni okleval s strelom, toda veselje mu je preprečila prečka. V deveti minuti je dobro preigraval Luka Šušnjara, toda njegov strel so Kidričani blokirali.

V 15. minuti pa je vendarle prišlo do spremembe izida. Po lepi akciji je z leve strani kazenskega prostora žogo poslal v sredino Klemen Pucko, Amadeju Maroši pa je ni bilo težko poslati v mrežo. Takoj zatem je s strelom poskusil tudi Andrija Bubnjar, toda Janžekovič je bil na mestu.

Domači so v vodstvu uživali le sedem minut, saj so gostje v 22. minuti izkoristili prvo priložnost, pred katero so jim domači pustili nekoliko več prostora. Mihael Klepač je pritekel v kazenski prostor, nato pa z neubranljivim udarcem pod prečko matiral vratarja Matka Obradovića.

Mura je dvakrat vodila, a ni prišla do zmage. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gol je gostom vlil poguma, zaigrali so napadalneje, Tilen Pečnik je v 27. minuti streljal mimo gola, toda nekaj minut pozneje so domači spet vodili. Bobičanec je izvedel kot z leve strani, Janžekovič je bil v gneči pokrit in ni mogel posredovati, tako da je žoga neposredno iz kota končala v mreži.

A Štajerci so odgovorili še hitreje kot pri prvem zaostanku. Po hitrem napadu je Klepač podal žogo v sredino, Pečnik jo je zgrešil, a se je do nje dokopal Ante Živković, ki je z močnim strelom premagal Obradovića.

Tudi na prvi gol v drugem delu ni bilo treba dolgo čakati. Dosegli so ga igralci Aluminija. Klepač je v 54. minuti odlično podal žogo Živkoviću, ta se je znašel sam pred Obradovićem in ga kljub neprepričljivemu strelu tudi premagal.

Mura je nato vse moči preusmerila v napad, pripravila si je kar nekaj priložnosti. V 64. minuti je Bubnjar s težkega položaja, a z neposredne bližine zadel vratarja, minuto pozneje je Bobičanec vse storil, kot je treba, a je njegov poskus Janžekovič obranil, v nadaljevanju je Hrvat še enkrat prišel do strela, toda z glavo je žogo poslal čez gol.

V 80. minuti je z glavo nevarno streljal Matic Maruško, tudi tokrat je žoga zletela čez gol, Maroša je z glavo streljal mimo gola, poti žogi v mrežo nista našla niti Žan Karničnik niti Nino Kouter, Bobičanec je bil nenatančen s prostega strela.

Za neučinkovitost je sledila kazen v sodniškem dodatku, ko so gostitelji neuspešno lovili tekmece v nedovoljeni položaj, Marcel Čermak in Nikola Leko sta sama neovirano stekla proti vratarju, Čermak je soigralcu žogo nesebično podal, Leku pa se ni bilo težko vpisati med strelce.

Mura bo v 18. krogu 24. novembra gostovala v Sežani, Aluminij pa bo gostil Maribor.

Mura : Aluminij 2:4 (2:2)

Stadion v Fazaneriji, sodniki: Žganec, Pospeh in Vojska.



Strelci: 1:0 Maroša (15.), 1:1 Klepač (22.), 2:1 Bobičanec (34.), 2:2 Živković (36.), 2:3 Živković (54.), 2:4 Leko (90.).



Mura: Obradović, Pucko, Karamarko, Maruško, Karničnik, Kouter, Šporn (od 84. Cipot), Bobičanec, Šušnjara (od 70. Ćerimagić), Bubnjar (od 78. Mulić), Maroša.

Aluminij: Janžekovič, Kontek, Pantalon, Vrbanec, Ploj, Petrovič, Martinović, Pečnik (od 70. Matjašič), Klepač, Leko, Živković (od 73. Čermak).



Rumeni kartoni: Karničnik; Kontek, Pantalon, Martinović, Janžeković, Leko.

Potek tekme v živo:

Konec tekme! Po zmagi pred domačimi navijači na začetku sezone je Aluminij Muro odpravil še drugič v tej sezoni in se odlepil na tretjem mestu.



VIDEO: gol Ivana Leka:





GOOOL! Po protinapadu, ki ga je v gol spremenil Ivan Leko, so nogometaši Aluminija zadeli še četrtič in tekma v Murski Soboti je, kot vse kaže, odločena.



VIDEO: drugi gol Anteja Živkovića:



GOOOL! V 53. minuti popoln preobrat v Murski Soboti. Ante Živković je zabil še drugič na tekmi in Aluminij popeljal v vodstvo s 3:2.



Začetek drugega polčasa! Kaj nas čaka v Fazaneriji v drugem delu tekme? Če sodimo po prvih 45 minutah, bo zanimivo.



Polčas! Za nami je zelo razburljivih 45 minut, v katerih smo videli marsikaj, tudi štiri gole. Vse kaže, da bo v drugem delu igre še kako zanimivo.



VIDEO: gol Anteja Živkovića:





GOOOL! Le minuto je trajalo vodstvo Mure v Fazaneriji. V 35. minuti je na 2:2 poravnal Ante Živković.



VIDEO: gol Luke Bobičanca:





GOOOL! V Murski Soboti v 34. minuti vodstvo Mure z 2:1, v polno je meril Luka Bobičanec, ki je nasprotnikovega vratarja premagal kar po strelu neposredno iz kota!



VIDEO: gol Mihaela Klepača:





GOOOL! Izjemen gol Mihaela Klepača, ki je v 22. minuti v Murski Soboti poskrbel za izenačenje na 1:1.



VIDEO: gol Amadeja Maroše:





GOOOL! V 16. minuti vodstvo Mure. V polno je meril Amadej Maroša in prišel že do devetega prvenstvenega gola sezone.



VIDEO: priložnost Luke Bobičanca:





4. minuta: že takoj na začetku tekme je bila Mura blizu vodstva in imela v eni akciji kar dve priložnosti. Najprej se je po strelu Jona Šporna z obrambo izkazal vratar gostov, potem pa je Luki Bobičancu veselje preprečil okvir vrat.



Začetek tekme! Kaj nas čaka v Fazaneriji? Mura je na tokratni derbi prišla z odlično popotnico, v prejšnjem krogu je na istem prizorišču premagala Olimpijo s 3:1. Podobno velja tudi za Aluminij, ki je doma s 4:2 odpravil Domžale. Prva medsebojna tekma teh dveh tekmecev v tej sezoni se je konec avgusta v Kidričevem končala z zmago Aluminija z 2:0.



Javljamo se iz Murske Sobote, kjer bo na sporedu derbi kroga, če upoštevamo uvrstitvi na lestvici ekip, ki se bosta udarili. Mura in Aluminij, ki sta prijetnejši presenečenji prvega dela sezone, sta s 31 točkami skupaj na tretjem mestu lestvice. Kako bo po zadnji tekmi 17. kroga Prve lige Telekom Slovenije?