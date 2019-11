Znana usoda večnega derbija v Mariboru, ki buri duhove

Vodilna Olimpija ima 33, Maribor, Aluminij in Mura 31, Celje pa 27 točk! Pri vrhu Prve lige Telekom Slovenije je tako izenačeno kot že dolgo ne. Čeprav je pred začetkom sezone dišalo po vnovičnem dvoboju Olimpije in Maribora za naslov prvaka, imata največja slovenska kluba pri vrhu konkretno družbo. Boj za jesenski naslov bo zelo zanimiv, o njem pa se letos ne bo odločalo na večnem derbiju v Ljudskem vrtu. Prišlo je do menjave v urniku , tako da bo odigran šele 22. februarja prihodnje leto.

Po slabi polovici sezone, odigranih je bilo 16 od 36 krogov, smo priča nenavadnemu pogledu na zgornji del prvoligaške lestvice. Tam se gnete kar pet klubov. V igri za jesenski naslov je kar peterica, od katere velja izpostaviti Muro in Aluminij, edina prvoligaša, ki ostajata v boju za dvojno krono.

Lestvica po 16. krogu:

Šimundža o tem noče niti slišati

Mura je v nedeljo zadala Olimpiji boleč poraz in se približala zmajem na le dve točki zaostanka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Čeprav trener Mure Ante Šimundža po veliki zmagi nad Olimpijo (3:1) o tem noče niti slišati, saj zvesto ponavlja, da njegov delodajalec, ki igra v prvi ligi šele drugo sezono zapored, razpolaga z ekipo v razvoju, vrednost delnic črno-belih raste iz kroga v krog. Klub, ki računa na tako zvesto občinstvo, takšno podporo navijačev, da se skoraj vsak deseti prebivalec Murske Sobote odpravi na gostovanja v Maribor ali Ljubljano, preprosto velja nekaj več, uspehi pa niso naključni.

Šimundža kot prekaljeni strateg, ki je v karieri marsikaj prestal, dobro ve, da njegovi mladi igralci potrebujejo mir, nikakor pa ne pritiska, ki bi nastal, če bi prekmurski klub javno naznanil drzen cilj, boj za lovoriko. Temu se trener Mure vztrajno izogiba.

Z nedeljsko zmago v Fazaneriji, ki je imenitno dopolnila posrečen četrtkov večer, ko se je Mura reševala v zadnjih minutah in nato po loteriji z bele točke iz pokala izločila Domžale, je osrečil številne klube. Maribor, Aluminij in Celje, prva dva podobno kot Mura za zmaji zaostajata le dve točki, Celjani pa le še šest, kar jih tudi uvršča med kandidate za najvišja mesta, so vse bližje Ljubljančanom.

Katastrofalen polčas Olimpije, Handanović rešil Maribor

Maribor je v Ljubljani uresničil cilj in osvojil tri točke proti Bravu. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Olimpija je s padcem v drugem polčasu, ki ga je trener Safet Hadžić označil za katastrofalnega, saj na tribunah Fazanerije (še zadnjič je zaradi kazni spremljal varovance s tribun) kar ni mogel verjeti, kako so lahko po dinamičnem prvem polčasu tako padli v igri, pokazala ranljivost. V obrambi si je privoščila napake, ki so jih borbeni Prekmurci s pridom izkoristili in pretopili v zadetke. Ponovno je navijačem zmajev paral živce kapetan Nejc Vidmar, ki nikakor ne najde forme, s katero je v preteklosti spadal med najboljše čuvaje mreže 1. SNL.

Če so zmaji padli na izpitu v Fazaneriji in se je njihova prednost pred tekmeci stopila, pa vlada kljub še vedno ne dovolj prepričljivim predstavam boljše ozračje v Mariboru. Vijolice so s strani Darka Milaniča tolikokrat poudarjeno in prehvaljeno taktično disciplino uresničile cilj. Na najmanjšem prvoligaškem prizorišču, igrišče v Spodnji Šiški je nekoliko manjše od drugih v Sloveniji, so osvojili tri točke (1:0). Bravo je bil tako blizu zadetku, da po porazu ni skrival razočaranja, a ni našel poti, kako premagati zbranega Jasmina Handanovića. Fenomen slovenskega nogometa je pri 41 letih postal veliki junak branilcev naslova. Ljubljančan je vajen osvajanja lovorik z Mariborom. Po zmagi v njegovem rojstnem mestu je bliže uresničitvi cilja.

Letos zadnjič za točke že 5. decembra

V Ljudskem vrtu se v zadnjem obdobju zmag veselijo zlasti nogometaši Olimpije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčane bi v začetku decembra čakala priložnost, da prehitijo zmaje, saj se je dolgo časa za 7. december napovedal večni derbi v Ljudskem vrtu. Njegova usoda je v zadnjih tednih postala vprašljiva, saj so se pri krovni zvezi lotili menjave datumov. Usoda največjega spopada, kar ga ponuja Prva liga Telekom Slovenije, je tako takšna, da se Maribor in Olimpija letos ne bosta več pomerila. Večni derbi, ki bi moral biti odigran 7. decembra, bo predstavljal uvod v spomladanski del prvenstva.

Do menjav je prišlo na željo klubov, ki bodo tako tekmovalni del v tem letu končali 5. decembra, nato pa si privoščili daljši premor. Spomladi se bo začelo zares 22. februarja z 21. krogom, v katerem si boste lahko v neposrednem prenosu na Planet TV ogledali večni derbi v Mariboru, kjer v zadnjih sezonah kot po nepisanem pravilu do točk prihaja Olimpija.

Glede na gnečo, ki je nastala pri vrhu razpredelnice, se poraja veliko vprašanje, kdo bo omenjeno srečanje pričakal v boljšem položaju oziroma ali bo naslov jesenskega prvaka sploh končal v rokah Olimpije ali Maribora. Boj za jesenski naslov že dolgo ni bil tako izenačen. Letos bodo odigrani še štirje krogi, zato bo v boju za prvo mesto pomembna vsaka točka. Ker ne bo manjkalo obračunov, v katerih bodo medsebojno obračunali člani vodilne ''peterice'', bodo ljubitelji nogometa ta in prihodnji mesec v Prvi ligi Telekom Slovenije zagotovo prišli na svoj račun.

Jesenska končnica za nogometne sladokusce

Aluminij in Mura bosta v prihodnjem krogu poskrbela za derbi kroga. Kidričani bodo gostovali v Prekmurju. Foto: Vid Ponikvar Med klubi, ki predstavljajo največje pozitivno presenečenje, izstopa Aluminij. Kidričani nadaljujejo pravljico. V nedeljo so dočakali prvo zmago nad Domžalčani, pred tem so se uvrstili med štiri najboljše v pokalu. Pokazali so značaj in Domžalčanom napolnili mrežo. Njihov trener Andrej Razdrh se je po porazu čudil, koliko neumnosti, nerazumljivih individualnih napak si lahko privoščijo njegovi igralci. Aluminij jih je znal izkoristiti. Podobno kot Mura proti Olimpiji.

V naslednjem krogu čaka omenjena kluba nov izziv, medsebojni spopad v Fazaneriji. To bo obračun polfinalistov pokala Slovenije in pravi derbi, saj za vodilno Olimpijo zaostaja le dve točki. Kidričani bodo močno krojili razplet pri vrhu lestvice, saj se bodo že krog za tem pomerili še z Mariborom.

Vrhunci dvoboja v Celju, kjer je bila dosežena najvišja zmaga 16. kroga:

S tekmami proti neposrednim tekmecem za Evropo bodo imeli opravka tudi Celjani. Kosićeva četa je po nepričakovanem pokalnem neuspehu hitro dvignila glave. Če jih prihodnji teden, vsaj na papirju, čaka še lažje opravilo, saj odhajajo k zadnjeuvrščenim sosedom v Velenje, ki ne zna zmagovati, pa bodo Celjani po zadnjem letošnjem reprezentančnem premoru deležni hudih preizkušenj. Zelo zahtevnih. Najprej bodo 23. novembra gostili Olimpijo, teden dni pozneje pa še Muro.

Obeta se torej jesenska končnica, kot je že dolgo ni bilo. Nato pa bo nastopil daljši premor, priprave na spomladanski del, kjer bi bilo lahko glede na takšne in drugačne govorice o usodi ljubljanskega kluba zelo zanimivo zlasti pri Olimpiji, nato pa atraktiven uvod v leto 2020. Veliki derbi v Ljudskem vrtu!