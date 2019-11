Koper z zanesljivo zmago pobegnil na +5

Koprčani so zanesljivo odpravili Krko in na vrhu pobegnili Gorici.

Koprčani so zanesljivo odpravili Krko in na vrhu pobegnili Gorici. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vodilni Koper, največji tekmec Gorice, ki je v soboto izgubila pri Beltincih, za naslov drugoligaškega prvaka, je s 4:0 odpravil Krko in si priigral pet točk naskoka pred vrtnicami. Aktualni polfinalist pokala Slovenije Radomljani so doma premagali Krško in po točkah ujel Goričane, nogometaši Bilj in Rogaške pa so se razšli z remijem.