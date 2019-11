Pretep Majcna in Krcića dviguje prah. Bravo obsoja fizični napad in pričakuje ustrezno kazen.

Dvoboj Prve lige Telekom Slovenije med Triglavom in Bravom, ki so ga v nedeljo dobili Kranjčani (1:0), ne buri duhov le zaradi kritike trenerja ljubljanskega kluba Dejana Grabića, usmerjene proti sodnikom, ampak tudi zaradi fizičnega obračunavanja med Luko Majcnom in Alenom Krcićem. Nekdanja soigralca sta si po tekmi skočila v lase, kranjski klub pa sporoča, da so namigovanja o brutalnem pretepu in krvavenju prenapihnjena. Kapetan Triglava priznava, da je storil nekaj, kar ni bilo najbolj prav, oglasil pa se je tudi predsednik Brava Luka Brezovec, ki pričakuje, da bo Majcen ustrezno kaznovan.

V kranjskem klubu ne skrivajo začudenja ob eskalaciji fizičnega obračunavanja Luke Majcna in Alena Krcića ter govoricah, ki se povezujejo z njim. Dvoboji med Triglavom in Bravom v tej sezoni polnijo statistične rubrike pri izključitvah. Na dvoboju v Ljubljani je sodnik dosodil štiri rdeče kartone, kar tri so prejeli gorenjski orli, prejšnji konec tedna pa so gledalci v Kranju videli dve izključitvi, po vsako na eni strani. Vroče pa ni bilo le med dvobojem, ampak tudi po njem.

NK Triglav: Čas bo pokazal, kdo ima prav

Kapetan Triglava je želel po tekmi na štiri oče razrešiti nejasnosti z nekdanjim soigralcem. Foto: SPS/Sportida Kaj se je zgodilo? Svoj pogled na dogajanje je v sporočilu za javnost predstavil NK Triglav in opozoril na žalitve na osebni ravni, ki naj bi jih od začetka dvoboja izvajali tekmeci. ''Vse to se je še dodatno stopnjevalo v drugem polčasu, ko je Bravov igralec Alen Krcić po menjavi pristal na tribuni, od koder je pred javnostjo glasno žalil, blatil in na osebni ravni omalovaževal domače nogometaše, v večini svoje nekdanje soigralce, predvsem Luko Majcna,'' so zapisali Gorenjci in dodali, da so po koncu tekme našteta dejstva hitro zaokrožila po slačilnici zmagovite ekipe.

''Zato je kapetan Majcen želel na štiri oči razrešiti očitne nejasnosti s Krcićem. Dejstva so, da sta bila nogometaša v 'moškem' pogovoru in v kratkem klinču, da je želela posredovati tudi članica varnostne službe, nikakor pa ne držijo namigovanja o kakršnemkoli krvavenju, brutalnem pretepu in preostalih absurdnih stvareh. Po vztrajanju Krciča je prišla tudi policija, ki pa o dogodku ni spisala niti zapisnika,'' pravijo Kranjčani in s tem sporočilom ostro zavračajo vsa namigovanja in zapise v nekaterih medijih, ki kažejo popolnoma izkrivljeno sliko o dogodku.

Vrhunci vročega dvoboja v Kranju:

''Tovrstne informacije so lahko prišle le od nedeljskega tekmeca, a čas bo pokazal, kdo ima prav,'' so še zapisali pri Triglavu.

Ljubljančani so svoj pogled na dogodek predstavili le nekaj ur po odgovoru Krančanov, predsednik Brava Luka Brezovec pa je v sporočilu za javnost izpostavil, kako nasilje ne sodi v šport. Pričakuje ustrezno sankcioniranje Majcna. Kaj vse je zapisal mladi ljubljanski klub?

Nasilje ne sodi v šport Luka Brezovec obsoja dejanje kapetana NK Triglav. Foto: Vid Ponikvar "NK Bravo se ves čas svojega obstoja zavzema za Fair Play tako na igrišču, kot izven njega in ostro obsoja vsako nasilje v kakršnikoli obliki, pa naj si bo nad igralci, obiskovalci tekem, strokovnimi sodelavci, sodniki ali komurkoli drugemu. Nasilje ne sodi v naša življenja, ne v šport! V NK Bravu zato najstrožje obsojamo fizični napad na našega igralca, ki se je zgodil s strani igralca drugega kluba neposredno po tekmi 17. kroga PLTS. V NK Bravu smo o dogodku nemudoma obvestili policijo in naznanili sum storitve kaznivega dejanja nad našim igralcem, prav tako pa smo o dogodku podrobno poročali krovni organizaciji NZS in pričakujemo, da bodo pristojni zadevo obravnavali nadvse resno in ustrezno sankcionirali igralca, ki je storil to nedopustno ravnanje ter tako poslali jasno sporočilo, da tovrstno ravnanje nima opravičila in je najstrožje sankcionirano. Na tem mestu še opozarjamo, da bomo uporabili vsa pravna sredstva potrebna za zaščito dobrega imena kluba in njegovih igralcev in bomo najstrožje obravnavali vsako širjenje neresničnih informacij ali sprenevedanje o samem dogodku." Luka Brezovec, predsednik NK Bravo

Majcna zmotile žalitve na osebni ravni Alen Krcić odlično pozna stadion v Kranju. Foto: Grega Valančič/Sportida "Nikakor ne podpiram nasilja in se zavedam, da ni bilo najbolj prav, kar sem storil. Zavedam se, da bi lahko to hitro prineslo tudi posledice. A treba je vedeti, da smo v službi, kjer hitro in pogosto zavre kri. Na drugi strani pa me moti, ker lahko posamezniki blatijo in žalijo na osebni ravni, pa to ne prinese nobenih posledic," je o dogodku dejal kapetan Triglava Luka Majcen, vpleten v ''tretji polčas'' dvoboja v Kranju, ko je obračunal z nekdanjim soigralcem.

NK Triglav ima ničelno toleranco do nasilja

Simon Rožman se bo z Rijeko v soboto pomeril proti Triglavu. Foto: Hina/STA O fizičnem obračunu je spregovoril tudi predsednik Triglava Beno Fekonja. ''Uprava razume tekmovalni naboj in da je bila ta tekma nekaj posebnega za našega nekdanjega igralca Alena Krcića. Težko pa razumemo takšen odnos omenjenega do kluba, ki mu je dal vse in mu omogočil igranje med prvoligaši. Triglav ima absolutno ničelno toleranco do nasilja! V tem primeru je šlo za bližnje srečanje dveh igralcev, a smo neznansko ponosni na našega kapetana, ki je presodil, da ne sme prestopiti meje. In s tem je za nas ta zgodba zaključena," pravi prvi mož kranjskega kluba, ki se je z zmago povzdignil na lestvici.

Nogometaši Triglava med reprezentančnim premorom ne bodo počivali. Tekmovalno formo bodo poskušali zadržati z odmevno prijateljsko tekmo, ko se bodo v soboto v Čatežu ob Savi pomerili z Rijeko, ki jo vodi Simon Rožman in se je po nedeljskem porazu proti zagrebškemu Dinamu (05) na Hrvaškem znašla v velikih težavah.