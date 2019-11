Zahović ni nazdravil Martinu, Milanič čakal vse od leta 2011 #video

Nogometaši Maribora so navijačem z všečno predstavo nad Domžalami podarili dodaten razlog za veselo martinovanje v mestu ob Dravi. Luka Zahović ni skrival navdušenosti nad Rokom Kronavetrom, trener Darko Milanič pa je bil navdušen nad tem, kako so se njegovi varovanci žrtvovali in delovali od prve do zadnje minute kot moštvo, kar je na nekaterih prejšnjih tekmah pogrešal.

Vijolice so spretno izkoriščale višek prostora, ki jim ga je nenadejano namenila domžalska obramba. V tej sezoni je zelo ranljiva, saj je prejela že 36 zadetkov. V soboto jo je kot prvi premagal Luka Zahović, ki je nato prispeval še dve podaji. ''Bil sem tam, kjer sem moral biti. V nekaj situacijah nisem bil, pa me je trener malce okregal, ampak mislim, da smo gledano v celoti to dobro izkoristili,'' je v pogovoru za Planet TV zaupal strelec šestih zadetkov.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Miloš Vujinović/Sportida:

Proti Domžalam je bil tako kot soigralci nepopustljiv do konca in se je trudil, da se razigran mariborski stroj ne ohladi tudi po višjem vodstvu. ''Ko zavohaš kri, hočeš dati še več,'' je pojasnil Zahović. V zadnjih štirih sezonah je dosegel že 57 zadetkov, tokrat pa za spremembo med reprezentančnim premorom ne bo del Kekove čete, ampak se bo na zaključek jesenskega dela pripravljal z vijolicami.

Vesel, če je bil to razlog za rundo več

Veselje Dina Hotića, Luke Zahovića in Roka Kronavetra Foto: Miloš Vujinović/Sportida Na seznamu strelcev je proti Domžalam kraljeval Rok Kronaveter. V polno je zadel dvakrat, med strelce se je vpisal tudi Rudi Požeg Vancaš. ''Odličen je,'' je izkušeni Mariborčan navdušil Zahovića, ki kar ne more verjeti, kako veliko lahko preteče in dela za ekipo v njegovih letih. Kronaveter je star 32 let, od napadalca Maribora, katerega oče Zlatko Zahović opravlja položaj športnega direktorja, pa je starejši skoraj desetletje (9 let). Po zmagi nad Domžalami je spregovoril tudi o veselem martinovanju, ki je na ulice Maribora popeljalo skoraj 20 tisoč ljudi.

''Če je bil to razlog za eno rundo več, potem bomo vsi veseli. Jaz ne bom nazdravil, sem družinski človek in si tega ne morem privoščiti, ampak bodo pa prijatelji namesto mene,'' je pojasnil, zakaj ni nazdravil svetemu Martinu.

Nazadnje je bilo 4:1 pred osmimi leti

Odkar se je na vrata NK Maribor vrnil Jasmin Handanović, vijolice pridno osvajajo točke. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Njegov trener Darko Milanič je bil zelo zadovoljen z videnim. Dal si je duška pri proslavljanju zadetkov. Proti Domžalam že dolgo ni zmagal s tako prepričljivim rezultatom, s katerim je Maribor zadržal tesen zaostanek za vodilno Olimpijo (-2) in si pred nadaljevanjem prvenstva kupil mir. ''Najbolj mi je bilo všeč, da smo delovali 90 minut kot moštvo in se zelo žrtvovali,'' je pojasnil Izolan, ki v zadnjih krogih, odkar je na vrata postavil veterana Handanovića, pozdravlja le zmage.

Domžale niso tako visoko proti Mariboru izgubile že osem let. Nazadnje je bilo 4:1 za Maribor 15. oktobra 2011, ko je bil prav tako trener Milanič, od igralcev pa se dvoboja v mestu ob Kamniški Bistrici dobro spominjata Jasmin Handanović in Martin Milec, ki sta tudi takrat odigrala vso tekmo.

Povsem drugačno je bilo v soboto razpoloženje v rumenem taboru. ''Ni bilo nobene agresivnosti,'' je bil razočaran trener Andrej Razdrh. Evropa je vse bolj daleč za rumene, za katere je častni gol v zadnjih minutah dosegel klubski strelski rekorder Slobodan Vuk.