Ljubljančane zapušča Gorenjec, ki je znal nasmejati prav vsakega

Slovenski prvoligaški klub Bravo si bo spomladi obstanek v druščini najboljših poskušal priigrati brez Alena Krcića. Gorenjec se po več kot enoletnem sodelovanju poslavlja od ljubljanskega kluba, kateremu je pomagal do zgodovinskega uspeha, preboja v Prvo ligo Telekom Slovenije.

"Alenu se zahvaljujem za vse, kar je doprinesel v NK Bravo, nesporno dejstvo je, da bo za vedno zapisan v zgodovini našega kluba, saj je bil pomemben člen ekipe, ki se je prvič v zgodovini kluba uvrstila v 1. SNL. Bil je vedno pozitiven in znal nasmejati prav vsakega. V tem trenutku se naše poti križajo, verjamem pa, da bomo ostali dobri prijatelji in da se bomo z veseljem spominjali skupnega časa. Alen, hvala za vse, srečno in uspešno na novih življenjskih poteh," je ob odhodu povedal športni direktor kluba Dejan Močnik, ki ima v zimskem prestopnem roku veliko dela.

Izkušeni Gorenjec je pomagal Bravu do zgodovinskega preboja v 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar

Bravo je zapustil 31-letni ofenzivni zvezni igralec Alen Krcić, ki je v tej sezoni za Bravo odigral 11 tekem. Po 10. novembru, ko so Ljubljančani ostali brez točk v Kranju, ni več zaigral. Zaradi prepira s kapetanom Luko Majcnom, ki je polnil naslovnice, oba srboriteža pa je doletela kazen disciplinskega sodnika PLTS, je jesenski del končal že takrat. Krcić, dolgoletni nogometaš kranjskega Triglava, je moral tako prisilno počivati na štirih tekmah.