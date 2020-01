Martin Milec ostaja vijolica

Branilec Martin Milec je podaljšal pogodbo z NK Maribor do poletja 2022, so danes zapisali na spletni strani slovenskega prvoligaša. Do zdaj je v vijoličnem dresu odigral 193 tekem, kmalu si želi vstopiti v "klub 200" in se pridružiti 34 nogometašem, ki so za štajerski klub odigrali 200 tekem ali več.

"Zelo sem vesel podaljšanja. Vedel sem, da si želim nadaljevati kariero v najljubšem okolju. Če bo le mogoče in bodo zdravje ter seveda moje igre omogočale, bi rad ostal še dlje. Tudi po izteku te pogodbe. Tako dolgo, da bi že imeli na dresu nad klubskim grbom dve zvezdici ... Vemo, kaj se pričakuje od mene in od ekipe. Prvi naslednji cilj je le eden, osvojiti naslov prvaka," je za klubsko spletno stran povedal nogometaš, ki ga je selektor Matjaž Kek na zadnji reprezentančni akciji vpoklical v izbrano vrsto Slovenije.

Derbi želijo dočakati v najboljšem stanju

V nadaljevanju kariere v NK Maribor si želi več sreče z zdravjem: "Tista težja poškodba z daljšo odsotnostjo me je oddaljila od forme, ki si jo želim in si jo želimo vsi skupaj. Zato je bila prva želja v letu 2020, da bi ostal zdrav. Te priprave so najpomembnejši del vsega leta, ne samo spomladanskega dela. Upam, da bom opravil vse aktivnosti do konca brez zapletov in dosegel raven igre, ki si jo želim. Tisti, ki smo že dolgo tukaj, smo že vajeni takšnega ritma. Vemo, kako se dela, kakšne so zahteve. Začeli smo dobro, z veliko energije. Po uvodnih dneh v Ljudskem vrtu bo zdaj že čas za spremembo lokacije, naprej gremo v Moravske Toplice, nato v Turčijo in potem bo že trenutek za prvo tekmo. Za derbi, ki ga želimo dočakati v optimalnem stanju."

Prva Liga Telekom Slovenije se po zimskem premoru nadaljuje konec februarja. Mariborčane v 23. krogu čaka gostovanje pri Muri, naslednji večni derbi med Mariborom in Olimpijo pa bo na sporedu 18. aprila v Ljubljani. To bo tekma 30. kroga PLTS.

Preberite še: