Javil se je Nemec Kaiser ter opravičil Mandariću in navijačem Olimpije

Čeprav bi lahko Olimpija v ponedeljek na volilni skupščini potrdila novega predsednika, Milana Mandarića bi v tem primeru nasledil Thomas Kaiser, bi lahko poskus, da bi ljubljanski klub prevzeli nemški vlagatelji, padel v vodo. Mandarić je do zahtevanega roka zaman čakal na plačilo dela kupnine, s tem pa je po poročanju časnika Delo ustavil prevzemni proces. Nemec se opravičuje predsedniku in zagotavlja, da ga še vedno zanima posel. Mandarića prosi, da prestavi volilno skupščino.

Vodstvo Olimpije na čelu z Milanom Mandarićem se je poleti zahvalilo ponudbi italijanskega poslovneža Gabrieleja Nardina, zdaj pa bi lahko podobno usodo doživeli še Nemci, ki so nameravali prevzeti klub, na predsedniški stolček pa posaditi Thomasa Kaiserja. Ker do zahtevanega roka, iztekel se je v sredo ob polnoči, niso poravnali prvega dela kupnine, se je njihov načrt prevzema kluba znašel v resnih škripcih. Niso vplačali 3,5 milijona evrov, s tem pa so po poročanju časnika Delo prisilili predsednika zmajev, da ustavi prevzemni proces.

Predsednik Milan Mandarić, ki je po letu 2015 popeljal Olimpijo do dveh naslovov državnega prvaka in pokalnega zmagovalca, je zaman čakal na prvi del kupnine. Nemci so mu podali prošnjo, če bi jim lahko podaljšal rok za plačilo prvega dela kupnine do 15. februarja. Foto: Vid Ponikvar

Ljubljanski klub o tem še molči, a pripravlja izjavo za javnost, s katero naj bi danes pojasnil zadnje dogajanje okrog domnevnega prevzema nemških vlagateljev in usode volilne skupščine, sklicane za ponedeljek, 20. januarja. Glavno besedo bo imel torej 81-letni predsednik Mandarić, ki se je nazadnje glede prodaje javnosti oglasil 29. decembra 2019 in pojasnil, da pogovori s potencialnimi vlagatelji še trajajo. Dobra dva tedna pozneje so se stvari obrnile v smer, ki bi lahko pripeljala do tega, da se zahvali ponudbi Nemcev, v Ljubljani pa ostane vse po starem.

Kaiser je na klubskem papirju podal sporočilo za javnost, v katerem poudarja, kako ga sklenitev posla z Olimpijo še vedno zanima. Predsednika Mandarića prosi, da bi prestavil volilno skupščino, s tem pa mu najverjetneje omogočil, da bi v dodatnem časovnem terminu zbral potrebna sredstva, s katerimi bi lahko sprožil začetek prevzemnega procesa.

Sporočilo za javnost, Thomas Kaiser, kandidat za predsednika ŠD NK Olimpija Ljubljana, vodstvu kluba podaja predlog, da zaradi tehničnih zadev prestavi volilno skupščino, sklicano za ponedeljek. Gospod Kaiser se opravičuje predsedniku Milanu Mandariću in navijačem za nastalo situacijo in poudarja, da želi še vedno skleniti posel z Olimpijo. Vse druge informacije, povezane s prevzemom kluba, bodo podane v prihodnjih dneh. Thomas Kaiser

Zmaji že v Čatežu

Zmaji se bodo prvič v tem koledarskem letu predstavili 18. januarja proti novomeški Krki. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kar zadeva igralni del, so nogometaši Olimpije pod vodstvom Safeta Hadžića v ponedeljek začeli priprave na spomladanski del sezone, v katerega bodo vstopili s težko pričakovanim večnim derbijem v Ljudskem vrtu (22. februarja).

Zmaji so trenutno na pripravah v Čatežu, kjer bodo v soboto odigrali prvo pripravljalno tekmo, konec meseca pa se odpravljajo v Turčijo, kjer se bodo udarili tudi z dvema najboljšima ukrajinskima kluboma, Šahtarjem in kijevskim Dinamom, za katerega nastopa tudi slovenski reprezentant Benjamin Verbič. Kar zadeva spremembe v igralskem kadru, sta se zeleno-belim pridružila občasni mladi reprezentant Timi Max Elšnik in povratnik Goran Brkić, Jan Gorenc pa se je preselil v Mursko Soboto.