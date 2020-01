Mandarić odhaja, znano ime novega predsednika Olimpije

Nogometaši Olimpije še niso začeli priprav na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. To bodo storili med zadnjimi v prvi ligi. Trener Safet Hadžić bo uvodni trening z izbranci v tem koledarskem letu opravil v ponedeljek, 13. januarja, ko se bo tudi prvič letos družil s predstavniki sedme sile, natanko teden dni pozneje, ko bo v prostorih Austria Trend Hotel Ljubljana končana izredna volilna skupščina ljubljanskega kluba, pa bodo zmaji dobili novega predsednika.

Mladen Rudonja je v Ljubljano pripeljal nemške vlagatelje. Foto: Urban Urbanc/Sportida Po štirih letih in pol se z odgovornega položaja poslavlja Milan Mandarić. Ameriški poslovnež srbskih korenin, ki je Olimpijo popeljal do štirih lovorik (dva naslova državnih prvakov, dva naslova pokalnih zmagovalcev), bo na izrednem zboru članov Športnega društva NK Olimpija Ljubljana predlagal svojo razrešitev, edini kandidat za njegovega naslednika pa je Thomas Kaiser. Nemec s priimkom, ki bi se v slovenski enačici pisal Cesar, je kot edini podal ustrezno kandidaturo.

Če bo na volilni skupščini prejel zadostno število glasov, kar osem od 14 članov kluba z volilno pravico je iz tujine, bo 20. januarja postal novi predsednik jesenskih prvakov, nekdanjemu slovenskemu reprezentantu Mladenu Rudonji, najbolj zaslužnemu za dvig zanimanja nemških vlagateljev o sodelovanju z Olimpijo, pa bi pripadla vloga športnega direktorja.

Mandarić je pred časom poudarjal, kako želi tudi po prodaji ostati v klubu prisoten še nekaj časa, saj želi poskrbeti, da bi zgodba razvoja nogometnega kluba Olimpija ubrala pravo smer ter da bi se nogometaši, ki jih trenira Hadžić, znašli v varnih rokah.

Kdo bo glasoval na izrednem zboru članov?

Sebastjan Cimirotić je aktualni član izvršnega odbora NK Olimpija Ljubljana, po 20. januarju pa bo razrešen dolžnosti. Foto: Vid Ponikvar To možnost ima vsak polnoletni član društva, ki je na izrednem zboru članov osebno prisoten in ki ima na dan izrednega zbora poravnano članarino za leto 2019. Po podatkih, s katerimi je klub razpolagal v petek, ima možnost glasovanja 14 oseb (Milan Mandarić, Sebastjan Cimirotić, Marko Apollonio, Tina Kren, Gantar Metod, Franc Zakovšek, Sanja Karlica Tratnik, Mladen Rudonja, Silvio Wudel, Mathias Ciercynski, Nadi Fetai, Ralph Specht, Laurent Libert in Thomas Kaiser). Med njimi so tudi kandidati za novega predsednika (Thomas Kaiser) ter nove člane izvršnega in nadzornega odbora.

Zdajšnji člani izvršnega odbora so Sanja Karlica Tratnik, Sebastjan Cimirotić in Marko Apollonio, za nove člane pa so s strani predsednika Milana Mandarića predlagani Mladen Rudonja, Ralph Specht in Silvio Wudel. Obeta se tudi novo vodstvo nadzornega odbora. Zdaj ga sestavljajo Maja Bračko, Mladen Rudonja in Blaž Seretinek, novi kandidati, ki so podali ustrezne in pravočasne kandidature, pa so Laurent Libert, Nadi Fetai in Mathias Ciercynski.