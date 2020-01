Vroči strelec v 1. SNL v Domžalah: Vse skupaj meji na fantazijo

''Občutki so fantastični. Ne želim pretiravati, vendar vse skupaj meji na fantazijo, da s 37 leti podpišem za tako ugleden klub, ki ima svojo identiteto. Zelo sem zadovoljen, da so v meni prepoznali nogometaša, ki lahko pomaga moštvu,'' po podpisu pogodbe z Domžalami ne skriva zadovoljstva 37-letni srbski napadalec Predrag Sikimić. Jeseni je v dresu Tabora iz Sežane dosegel 12 zadetkov in je tretji najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije, v Domžalah pa bo vnovič sodeloval z Andrejem Razdrhom.

Domžalčani v začetku koledarskega leta 2020 ne skoparijo s spremembami v igralskem kadru. Najnovejša okrepitev prihaja iz Sežane, kjer je v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije blestel Predrag Sikimić. Čeprav ima že 37 let, je tresel mreže kot po tekočem traku.

Sikimić: Gre za maraton in ne sprint

Predrag Sikimić je jeseni dosegel kar 12 zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Z 12 zadetki na lestvici najboljših strelcev zaostaja le za Hrvatoma Antejem Vukušićem (16, Olimpija) in Dariom Vizingerjem (13, Celje), spomladi pa bo skušal strelsko statistiko še izboljšati v rumenem dresu. Z Domžalami je sklenil pogodbo do poletja 2021.

''Občutki so fantastični. Ne želim pretiravati, vendar vse skupaj meji na fantazijo, da s 37 leti podpišem za tako ugleden klub, ki ima svojo identiteto. Zelo sem zadovoljen, da so v meni prepoznali nogometaša, ki lahko pomaga moštvu. Klub ima jasno postavljene cilje in to je v tem trenutku najpomembneje, saj se bomo vsi skupaj podredili temu, da jih dosežemo. Gre za maraton in ne sprint, sprint obstaja zgolj na igrišču, saj se je treba zavedati, da gre za proces, na katerega se lahko v dovolj dolgem obdobju dobro pripravimo in tako v spomladanski del sezone vstopimo pravi,'' je povedal za klubsko stran po prihodu v Domžale, kjer je z novopečenimi soigralci že opravil prvi trening.

Vodil ga je Andrej Razdrh, s katerim je že sodeloval v Sežani. "Sikima, zahvaljujemo se ti za predano delo in ti želimo obilo sreče na novi športni poti," so zapisali pri Taboru, ki bo moral v konici napada poiskati novo orožje, s katerim bo želel tresti mreže.

Oražem: Velika želja našega trenerja

Senijad Ibričić bo moral zaradi kazni preskočiti štiri uvodne spomladanske tekme. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Športni direktor Matej Oražem je prepričan, da bo izkušeni srbski napadalec v veliko korist Domžalam, ki se želijo spomladi na lestvici povzpeti do mest, ki peljejo v Evropo. Prezimili so na šestem mestu.

"Nikakršna skrivnost ni, da je bil Predrag velika želja našega trenerja, ki smo mu jo uresničili. Ni bilo najlaže, obenem pa se zavedamo, da je v prvi polovici sezone zabil 12 zadetkov, kar v slovenski ligi ni lahko. Verjamemo, da bo zelo pomagal našim mlajšim igralcem, ki bodo zdaj ob sebi imeli nekaj zares izjemno izkušenih nogometašev, po katerih se lahko zgledujejo. Karakterno bo aktualni zasedbi prinesel ogromno, še posebej pomemben pa bo v prvih štirih tekmah, ko zaradi nesorazmerne in nepošteno visoke kazni ne bo Senijada Ibričića,'' je prvi kadrovik Domžal izpostavil, kako bi lahko Sikimić z bogatimi izkušnjami še toliko bolj prišel prav rumenim na začetku spomladanskega dela, ko bo moral kapetan Ibričić zaradi kazni – prejel jo je na gostovanju pri jesenskem prvaku Olimpiji – počivati kar štiri tekme.