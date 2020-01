V Domžalah (spet) pestro kadrovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodi in odhodi se vrstijo

Zelo dejavni so bili v Domžalah že v jesenskem delu, očitno pa se bo trend nadaljeval tudi v drugem delu sezone. Danes so iz vrst dvakratnih slovenskih prvakov sporočili še eno kadrovsko novico. Mesto ob Kamniški Bistrici zapušča četverica nogometašev.

Mladi slovenski branilec Matija Rom, bosanski vezist Josip Ćorluka in estonski napadalec Rauno Sappinen so končali sodelovanje, so sporočili iz Domžal, medtem ko se avstrijski vezist Dino Musija seli na kaljenje v drugo slovensko ligo k NK Dob.

Zanimiv je bil predvsem konec pogodbe z 21-letnim Romom, produktom nogometne šole in mladim slovenskim reprezentantom, od katerega so v Domžalah veliko pričakovali, zdaj pa klub zapušča brez odškodnine. V tej sezoni je zbral osem nastopov, skupaj pa je za Domžale odigral 52 tekem in zabil tudi en gol. Kariero bo mladi nogometaš nadaljeval v prvi hrvaški ligi, seli se k Interju iz Zaprešića.

Sappinen Domžale po zgolj polovici leta zapušča z dvema goloma v 11 nastopih, kolikor jih je zbral, odkar je lani poleti prišel iz estonske Flore.

Ćorluka je v Domžale prav tako prišel lani poleti, ko je v Slovenijo prestopil iz Širokega brijega in v Domžalah odigral 19 tekem.

Enaindvajsetletni Musija, tudi on je v Domžale prišel v zadnjem poletnem prestopnem roku, na kaljenje odhaja, potem ko je v prvem delu sezone odigral le eno tekmo, v pokalu je dobil 23 minut.

Matej Oražem: Priložnost želimo ponuditi mlajšim

Matej Oražem je pojasnil zadnje kadrovske spremembe. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Matija je pri nas vso kariero. V tem času je igral za vse mlade reprezentance Slovenije, po dobri lanski sezoni in slabšem začetku letošnje se je odločil, da si želi novega izziva, in želji smo prisluhnili. Menim, da je našel dobro sredino za svoj razvoj, vsi skupaj pa mu želimo veliko sreče in uspeha na novi poti. Rauno in Josip se pri nas nista najbolje znašla. Ker želimo v drugem delu sezone priložnost za igro ponuditi tudi nekaterim našim mlajšim igralcem, pri nas ne bi bila v prvi vrsti, zato smo se dogovorili za sporazumen konec sodelovanja. Tudi njima v prihodnje želimo vse dobro," je zadnje kadrovske spremembe komentiral Matej Oražem, v zadnjem času najbolj zaposleni športni direktor v Sloveniji, ki je ima v tej sezoni ogromno dela.

V Domžalah je bilo kot na železniški postaji že lani poleti, očitno pa se bo trend nadaljeval tudi januarja letos. Domžalčani so letos že poskrbeli za eno okrepitev, vrnil se je nekdanji kapetan Zeni Husmani, prav tako naj bi bil tik pred prestopom tudi strelec 12 prvoligaških golov v tej sezoni Predrag Sikimić, ki naj bi zapustil Tabor iz Sežane, zdaj pa so iz kluba sporočili še štiri odhode.

Domžale, ki so bili v tej sezoni kadrovsko dejavni tudi med trenerji – Simona Rožmana je zamenjal Andrej Razdrh –, so po prvi polovici sezone 2019/20 Prve lige Telekom Slovenije sicer šele na šestem mestu, od pokalnega tekmovanja pa so se poslovili v četrtfinalu.