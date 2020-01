Turčija vse bolj mikavna, večina izbrala Hrvaško

Štirje v Turčijo, pet na Hrvaško, sežanski Tabor pa bo ostal doma. Češnjice, ki jih bo spomladi vodil nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa Mauro Camoranesi, bodo stiskale pesti, da jim bo še naprej naklonjena narava in bodo lahko glavnino pripravljalnih obveznosti opravili v domačem okolju. Vsi preostali klubi 1. SNL se bodo do začetka spomladanskega dela (22. februar) vsaj enkrat za več dni odpravili v tujino. Na letalo se bodo podobno kot leto poprej vkrcali štirje. To so Olimpija, Maribor, Mura in Celje.

Sončno vreme in za to obdobje prijetne temperature niso zavedle prvoligaških klubov. Čeprav ni snega, se je večina prvoligaških klubov primerno ''zavarovala'' in v svoj program priprav na spomladanski del vključila postanek v tujini. Ni hotela ničesar prepustiti naključju in se je odločila za večdnevni delovni obisk toplejših krajev. Olimpija, Maribor, Mura in Celje bodo ponovili izkušnjo izpred leta in se konec meseca odpravili v Turčijo, kjer jih čakajo kakovostni tekmeci iz drugih držav.

Turčija privablja v zimskih mesecih na priprave številne nogometne klube. Med njimi je iz leta v leto zaradi zmernih cen več tudi slovenskih. Foto: Sportida

Priprave slovenskih nogometnih prvoligaških klubov:

Klub Začetek priprav Kje bodo potekale priprave? Olimpija 13. januar Ljubljana, Čatež, Antalya (Turčija) Aluminij 8. januar Kidričevo, Umag (Hrvaška) Maribor 7. januar Maribor, Moravske Toplice, Antalya (Turčija) Celje 6. januar Celje, Laško, Antalya (Turčija) Mura 6. januar Murska Sobota, Antalya (Turčija) Domžale 6. januar Domžale, Umag (Hrvaška) Triglav 13. januar Kranj, Umag (Hrvaška) Tabor 10. januar okolica Sežane Bravo 8. januar Ljubljana, Umag (Hrvaška) Rudar 6. januar Velenje, Umag (Hrvaška)

Največ se jih bo pripravljalo na Hrvaškem

Del priprav bo v Umagu opravil tudi trener Domžal Andrej Razdrh. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Veliko tujih klubov pa bo v tem obdobju zbrano tudi v hrvaški Istri, kar bo številnim slovenskim zasedbam, ki se bodo večkrat odpravile v Umag, pomagalo pri usklajevanju pripravljalnih tekem. V mesto, znano po vsakoletnem teniškem turnirju, se bodo odpravili Aluminij, Domžale, Rudar, Bravo in Triglav.

Edini klub, ki za zdaj ne razmišlja o pripravah v tujini, je Tabor iz Sežane. Na roko mu gre prijetna klima, ki v tem delu leta vlada na Krasu, tako da se bodo izbranci novega trenerja Maura Camoranesija z izzivi priprav soočili na igriščih v okolici Sežane.

Sodniki na testiranju, večni derbi že 22. februarja

Kranjski Triglav bo začel priprave med zadnjimi v Sloveniji. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Priprav na spomladansko nadaljevanje sezone pa ne bodo imeli le nogometaši, ampak tudi sodniki. Delivci pravice bodo 25. januarja v Novi Gorici opravili testiranje, merjenja pa bodo pokazala, ali izpolnjujejo zadane norme Evropske nogometne zveze (Uefa) in so pripravljeni na spomladanske izzive v Prvi ligi Telekom Sloveniji.

Spomladanski del se bo začel 22. februarja, ko bo v ospredju zanimanja večni derbi v Ljudskem vrtu, spopad med branilcem naslova Mariborom in jesenskim prvakom Olimpijo. Dvema izmed štirih, ki bodo glavnino priprav opravili na jugu Turčije v pokrajini Antalyi.