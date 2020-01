Olimpija razkrila tekmece, Hadžić začenja teden dni po Milaniču

Če je usoda Olimpije še negotova, kar se tiče prodaje in odhoda Milana Mandarića, pa ni več neznank glede priprav članskega moštva. Še naprej ga bo vodil Safet Hadžić, ki je zmaje popeljal do jesenskega naslova. V spomladanski del bo vstopil z najbolj atraktivnim gostovanjem, kar si ga je moč zamisliti v Sloveniji. Olimpijo čaka 22. februarja gostovanje v Ljudskem vrtu, kjer so nogometaši Maribora za razliko od Ljubljančanov že zavihali rokave in začeli priprave.

Najprej v Čatež, nato v Turčijo

Najboljši strelec Olimpije in PLTS Ante Vukušić je večkrat poudaril, da želi ostati zvest ljubljanskemu klubu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vijolice so prvi trening opravile v torek, Olimpija pa se bo prvič zbrala šele 13. januarja. Tako bo imel strateg zmajev na voljo manj razpoložljivega časa kot njegov stanovski tekmec Darko Milanič, da spravi nogometaše Olimpije v želeno formo, s katero želi ponoviti jesenske predstave.

Olimpija se bo kmalu po zboru odpravila v Čatež, ki je v zadnjih letih prerasel v tradicionalno prizorišče priprav zeleno-belih. Zmaji se bodo v Posavju mudili od 15. do 24. januarja, nato pa bodo konec meseca odpotovali v Belek. Hadžićeva četa se bo v Turčiji, kamor se bodo v teh pripravah odpravili štirje slovenski prvoligaši, mudila od 30. januarja do 9. februarja.

Proti Rijeki, Slovanu, Šahtarju ...

Če bo Andraž Šporar pozimi ostal v Bratislavi, se bo pomeril proti Olimpiji, klubu, ki ga nosi globoko v srcu. Foto: Vid Ponikvar Zimski prestopni rok bi lahko poskrbel za nekaj sprememb v igralskem kadru. Trener Hadžić si želi, da bi zadržal čim več nosilcev igre, s katerimi je v jesenskem delu prikazal nogomet, ki je prinesel največ točk. Za zdaj je dogovorjenih devet pripravljalnih tekem, med tekmeci pa so tudi hrvaški pokalni zmagovalec Rijeka, ki ga vodi Simon Rožman, slovaški prvak Slovan Bratislava, za katerega igrajo kar trije nekdanji člani Olimpije (Andraž Šporar, Kenan Bajrić in Mitch Apau), in najboljši ukrajinski klub Šahtar Doneck, dolgoletni član evropske klubske elite.

Zmaji bodo generalko za spomladanski del, od katerega si obetajo veliko, odigrali na stadionu, ki jim je v zadnjem času ponudil veliko veselja. Gostovali bodo v knežjem mestu, kjer se bodo pomerili s Celjem na stadionu Z'dežele. To je tudi prizorišče, na katerem so proslavljali zadnjo klubsko lovoriko, pokal Slovenije (2019).