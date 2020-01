Domžale po Evropo tudi z nekdanjim kapetanom, ki ni nikdar rekel zbogom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zeni Husmani je pomagal Domžalam tudi do pokalnega naslova. Foto: Vid Ponikvar

Nogometni klub Domžale je predstavil prvo letošnjo okrepitev. Zaradi manj uspešnih nastopov v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije so se znašli v težavah, preboj v Evropi pa bodo iskali s pomočjo Zenija Husmanija. Makedonec je stari znanec Domžal. V preteklosti je bil tudi njihov kapetan, v Slovenijo pa se vrača po poldrugem letu, ki ga je preživel v Turčiji in Severni Makedoniji.

Trener Domžal Andrej Razdrh bo v nadaljevanju sezone računal tudi na pomoč izkušenega zveznega igralca iz Severne Makedonije, ki je v preteklosti za rumeno družino zbral več kot 150 nastopov in bil eden izmed stebrov zvezne vrste. Pred poldrugim letom se je odpravil v Turčijo (Giresunspor), se nato dokazoval še v domovini Severni Makedoniji (Škendija), kjer pa mu ni šlo vse po načrtih, zato je ob pomanjkanju tekmovalne forme začutil potrebo po novih izzivih.

✍🏻 | Nekdanji kapetan Zeni Husmani znova v rumenem najmanj do poletja 2022!



Več: https://t.co/UYN2welHIY pic.twitter.com/zAjNLdudaS — NK Domžale (@NKDomzale) January 7, 2020

Z veseljem je sprejel ponudbo Domžal, se vrnil v mesto ob Kamniški Bistrici in sklenil pogodbo do poletja 2022. "Vrnil sem se v klub, v katerem sem se vedno odlično počutil. Prepričan sem, da lahko znova posežemo po najvišjih mestih ter tako na domačem prizorišču kot tudi na evropski sceni pokažemo, česa smo sposobni. Ko sem se pred časom podal v Turčijo, sem dejal, da Domžalam ne bom nikdar rekel zbogom, saj bom vselej del rumene družine. Zdaj je prišel trenutek, ko si bom znova nadel rumeni dres," je povedal 29-letni nogometaš, ki je člansko kariero začel na Hrvaškem pri Šibeniku, največje uspehe pa dosegal z Domžalami.

Matej Oražem upa, da bodo Domžalčani spomladi ujeli tekmece v boju za Evropo. Foto: Žiga Zupan/Sportida Športni direktor Domžal Matej Oražem je prepričan, da bo vrnitev Husmanija okrepila defenzivno moč zvezne vrste, posledično pa tudi obrambe, ki je bila v jesenskem delu zelo ranljiva. "V prvem delu sezone je bila naša obramba vse prej kot trdna, zato je jasno, da želimo v defenzivnem delu ekipo okrepiti. Zenija odlično poznamo, bil je že naš kapetan in po nekaj letih se vrača domov v Domžale. Čeprav sem prepričan, da se bo hitro znašel, nam bo vsem skupaj še kako prav prišlo malo daljše obdobje priprav, da v spomladanskem delu pokažemo pravi obraz, kar se od nas pričakuje, in tako ujamemo priključek z ekipami v vrhu lestvice," je prvi kadrovik Domžal prepričan, da lahko rumeni uresničijo zadani cilj in si zagotovijo nastop v Evropi.

Domžale so priprave na spomladanski del sezone začele v ponedeljek, ko je trener Razdrh pozdravil 27 igralcev. Med njimi je bilo veliko mladincev, ki so jeseni pisali zgodovino v mladinski ligi prvakov. Prva pripravljalna tekma čaka Domžalčane 15. januarja, ko se bodo pomerili s kranjskim Triglavom. Na lestvici zasedajo šesto mesto, za petouvrščeno Muro, s katero se bodo pomerili v prvem spomladanskem krogu (22. februarja), pa zaostajajo osem točk.