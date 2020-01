Svet ni pozabil: Jan Oblak, vsak dan te imamo raje #video

O tem, kako veliko ime v nogometnem svetu predstavlja Jan Oblak, pričajo tudi čestitke za rojstni dan. Škofjeločan jih danes prejema z vseh koncev sveta. Spomnila se ga je tudi Evropska nogometna zveza (Uefa), ki je nekdanjega vratarja Olimpije in Benfice izpostavila prav na strani, namenjeni letošnjemu evropskemu prvenstvu.

🇸🇮 Happy birthday to Slovenia's number one, Jan Oblak 🥳#EURO2020 pic.twitter.com/H0l7WvwfzN — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) January 7, 2020

Ko se bodo poleti pred in med evropskim prvenstvom sestavljale najmočnejše zasedbe manjkajočih zvezdnikov evropskega nogometa, bo med njimi zagotovo prisoten tudi Oblak. Spada med najboljše in najdražje vratarje na svetu, od leta 2014 navdušuje med vratnicama Atletica in iz tedna v teden postavlja nove mejnike, hkrati pa ostaja vroča želja številnih evropskih klubskih velikanov. Na klubskem področju se druži z elito, zaigral je že v številnih evropskih finalih, s Slovenijo pa je lani v kvalifikacijah za EP 2020 zaostal za Poljsko, Avstrijo in Severno Makedonijo. Načrt, da bi uresničil otroške sanje in z izbrano vrsto zaigral na velikem tekmovanju, je splaval po vodi.

Ker pa je ravno danes dopolnil 27 let, kar v svetu vratarjev zaradi dolgih karier ne spada med višje številke, ga čaka še ogromno priložnosti, da s Slovenijo občuti ponos. Ravno takšnega, kot ga je nazadnje pred desetimi leti na jugu Afrike 23 njegovih rojakov, ki jih je na svetovno prvenstvo popeljal Matjaž Kek.

Oblaka čakajo letos nastopi v ligi narodov, prihodnje leto pa se bodo začele kvalifikacije za novo veliko tekmovanje, svetovno prvenstvo leta 2022 v Katarju.

Eden najboljših vseh časov

Predstavniki španskega prvenstva, priljubljene La Lige, so ob rojstnodnevni čestitki izpostavili izjemno statistiko slovenskega čuvaja mreže. Na 172 tekmah je ohranil mrežo nedotaknjeno kar 97-krat. ''Že zdaj je eden izmed najboljših vratarjev v zgodovini španskega prvenstva. Vse najboljše, Jan Oblak,'' so mu zaželeli lepo praznovanje in bralcem ponudili kolaž nekaterih njegovih najbolj atraktivnih posredovanj.

👕 172 games

🧤 97 clean sheets



He's already one of the best goalkeepers in #LaLigaHistory. ❤️



🎂 #HBD, Jan Oblak! 🎂 pic.twitter.com/xpwwIoLpPS — LaLiga (@LaLigaEN) January 7, 2020

Že v četrtek ga čaka velik izziv. V Savdski Arabiji se bo na tekmi španskega superpokala potegoval za lovoriko, na drugi strani pa bo stala Barcelona z Lionelom Messijem, Luisom Suarezom in drugimi zvezdniki. Bodo soigralci čestitali Oblaku z dobro predstavo in zmago nad favoriziranimi Katalonci? To bi bilo najlepše darilo, hkrati pa že četrta klubska lovorika, ki bi jo Slovenec osvojil z Atleticom. Za zdaj se lahko pohvali s španskim superpokalom (2014), na katerem ni branil, ter ligo Europa in evropskim superpokalom (oba 2018), ko je obakrat prejel priznanje iz rok predsednika Uefe, rojaka Aleksandra Čeferina.

Atletico čestital z znanim navijaškim napevom

''Vsak dan te imamo raje. Vse najboljše, Jan,'' je z znanim navijaškim napevom, s katerim privrženci Atletica izkazujejo simpatije in podporo slovenskemu vratarju, na uradni klubski čestitki postregel madridski velikan.

Liga prvakov je izpostavila nepozabno trojno posredovanje Oblaka na dvoboju med Atleticom in Bayerjem iz Leverkusna (2017), ki spada med največje mojstrovine iz bogatega opusa današnjega slavljenca.

Rojstnodnevno čestitko pa mu je namenil tudi klub, kjer je začel člansko kariero. V dresu ljubljanske Olimpije je v 1. SNL debitiral 26. julija 2009 na gostovanju v Novi Gorici in takoj opozoril nase. Kot golobradi najstnik se je odpravil na Portugalsko, nato pa v Madridu postal eden izmed najbolj prepoznavnih členov Atletica in vratar, ki bi lahko postal prvi, za katerega bi snubec na nogometni borzi plačal trimestno odškodnino v milijonih evrov. Vse najboljše, Jan!