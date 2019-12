Še en dokaz, da je Slovenija elita

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leto 2019 se izteka, zato vas v zadnjih dneh verjetno zasipavajo novice o dogodkih in dosežkih, ki so se zgodili v njem. Pri enem izmed njih prednjačita Slovenca. Jan Oblak, ta je celo na vrhu, in Samir Handanović sta statistično med najuspešnejšimi nogometnimi vratarji v letošnjem letu, upoštevajoč tekme, na katerih nista prejela zadetkov.

Ob upoštevanju vseh vratarjev najboljših petih evropskih lig – to pa so seveda angleška, španska, nemška, francoska in italijanska – je tisti, ki je zbral največ tekem brez prejetega zadetka v letošnjem koledarskem letu, Jan Oblak.

V španskem prvenstvu je slovenski nogometni zvezdnik odigral 46 tekem in na več kot polovici, kar 25, mrežo ohranil nedotaknjeno, kar je najmanj od vseh vratarjev elitnih evropskih nogometnih lig.

To znese kar 54,3 odstotka tekem, ki jih je odigral. Oblak je torej tudi letos zadržal izjemno statistiko med vratnicama Atletica od leta 2014, ko je prišel v Madrid. Od takrat je za Atletico odigral 232 tekem in na kar 128 ostal nepremagan (55,2 odstotka).

Na drugem mestu je njegov tekmec iz španskega prvenstva, Nemec v vratih Barcelone Marc-Andre ter Stegen, ki je zbral 22 takšnih tekem v letošnjem letu. Tretji je Brazilec, ki brani vrata Manchester Cityja, Ederson, ki si je z Oblakom, zanimivo, pred leti kratek čas delil garderobo pri Rio Aveju. Oblak je bil takrat številka ena tega skromnega portugalskega prvoligaša, medtem ko je Brazilec na priložnost čakal na klopi.

Na četrtem mestu že najdemo Samirja Handanovića, za katerim je med vratnicama milanskega Interja 18 od 46 tekem, ki jih je odigral, na katerih ni prejel niti enega zadetka.

Elitno peterko končuje Alisson, ki je v letošnjem letu z Liverpoolom postal evropski, z Brazilijo pa južnoameriški prvak (17).

Najmanj zadetkov je prejel brazilski zvezdnik Liverpoola

Po številu prejetih zadetkov je Oblak, ki je prejel 34 zadetkov, na četrtem mestu, a je res, da je na tej lestvici od tistih, ki so prejeli manj zadetkov, le Ederson odigral manj tekem, kot jih je Škofjeločan. Brazilec jih je v letošnjem letu zbral 45, Oblak pa 46.

Najboljši je Čilenec, ki je v letošnjem letu branil za Real Madrid in PSG, Keylor Navas, ki je prejel vsega 22 zadetkov, a je odigral tudi precej manj tekem, vsega 22, saj je za Real v prvem delu sezone branil zelo malo. Na tretjem mestu je še en Brazilec, Alisson, ki je med vratnicama Liverpoola prejel 27 golov v 39 nastopih.

Še ena potrditev za sijajno leto Oblaka in Handanovića, oba slovenska vratarja sta jih v zadnjih tednih in mesecih prejela že kar nekaj, in še en dokaz, da je Slovenija trenutno velesila, kar zadeva nogometne vratarje. Celo ena od največjih na svetu, če smemo pripomniti.

Statistika vratarjev iz najboljših petih evropskih lig za leto 2019:

Vratar Tekme brez prejetega zadetka Odigrane tekme Število prejetih zadetkov Jan Oblak (Atletico Madrid) 25 46 34 Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) 22 49 43 Ederson (Manchester City) 21 45 32 Samir Handanović (Inter Milano) 18 46 43 Alisson (Liverpool) 17 39 27 Keylor Navas (Real Madrid/PSG) 16 31 22 Mike Maignan (Lille) 16 44 49 Jordan Pickford (Everton) 15 37 45 Ludovic Buttele (Angers) 15 39 51 Tomaš Vaclik (Sevilla) 14 39 50 David Soria (Getafe) 14 39 38

