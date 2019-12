Danes so v izboru najboljše stoterice nogometašev leta na svetu pri britanskem časniku The Guardian razkrili imena tistih, ki so zasedli mesta od 11. do 30. Najboljši slovenski nogometaš, vratar Atletica Madrida Jan Oblak, je pristal na 24. mestu in tako izboljšal svojo lansko prvo uvrstitev na tej v nogometnem svetu vse bolj cenjeni lestvici.

"Ko je Atletico igral svojo prvo pripravljalno tekmo pred začetkom sezone, je nosil kapetanski trak, kar je odsev tega, kaj je v zadnjih letih v klubih naredil in kakšen status, do katerega je tiho prišel, ima v njem. Ni najbolj spektakularen, a je morda najbolj miren vratar na svetu, ki vseskozi skrbi za vrhunske obrambe. Kot ga je opisal Jorge Valdano, je klasičen vratar, ki skrbi za čudežne predstave z resnostjo duhovnika. Je miren in okreten, še najbolj pa je pri njem pomembno to, da mirnost prenaša tudi na svoje soigralce," so si ob obrazložitvi izbora Jana Oblaka pri The Guardianu pomagali z besedami, ki jih je o slovenskem nogometnem zvezdniku v pogovoru za El Pais izgovoril nekdanji legendarni nogometaš Real Madrida Jorge Valdano, ki je leta 1986 z Argentino osvojil naslov svetovnega prvaka.

Oblak se je na seznamu, na katerem pričakujemo le še zadnje dejanje - razkritje najboljše deseterice, ki jo bodo razkrili v petek -, znašel še drugič, letos pa za tri mesta izboljšal svojo lansko, do letošnjega leta edino uvrstitev na lestvici, ki jo priznani britanski časnik objavlja od leta 2012. Lani je bil 27.

Samir Handanović je v letošnjem izboru pristal na 98. mestu. Foto: Getty Images

Tretji najboljši vratar na svetu

Čeprav lestvica še ni dokončna, je mogoče pričakovati, da bo 26-letni Škofjeločan v konkurenci vratarjev pristal na tretjem mestu. Nemec, ki blesti med vratnicama Barcelone, Marc-Andre ter Stegen, se je namreč znašel na 21. mestu, med najboljšo deseterico pa je zagotovo mogoče pričakovati Alissona, ki je z Liverpoolom v prejšnji sezoni osvojil naslov evropskega prvaka, z Liverpoolom pa ob koncu prejšnje sezone postal evropski prvak.

Na lestvici stoterice najboljših nogometašev leta 2019 imamo Slovenci sicer še enega predstavnika. Vratar milanskega Interja in nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant Samir Handanović je pristal na 98. mestu.

Oblak in Handanović sta tudi edina slovenska nogometaša, ki sta se na tej lestvici do zdaj znašla. Obema je to uspelo dvakrat.

Kako najboljšega izbirajo pri The Guardianu?

Foto: Reuters Zico, Argentinec Javier Zanetti, Bolgar Dimitar Berbatov, Portugalec Nuno Gomes, Italijan Daniele Massaro … Med trenerji ste zagotovo že slišali za imeni, kot sta Turek Fatih Terim in Italijan Alberto Zaccheroni. Vsak glasovalec svoje točke razdeli med 40 po njegovem mnenju najboljših nogometašev. Najboljši dobi 40 točk, drugi 39 in tako do 40. mesta, ki prinaša točko. Na končnem seznamu se znajdejo samo nogometaši, ki so točke dobili od vsaj petih glasovalcev. V letošnjem izboru The Guardiana sodeluje 239 glasovalcev, med katerimi so številni priznani novinarji z vsega sveta ter tudi nekdanji nogometaši in trenerji. Med nogometaši je treba omeniti imena, kot so legendarni Brazilec, Argentinec, Bolgar, PortugalecItalijan… Med trenerji ste zagotovo že slišali za imeni, kot sta Turekin Italijan. Vsak glasovalec svoje točke razdeli med 40 po njegovem mnenju najboljših nogometašev. Najboljši dobi 40 točk, drugi 39 in tako do 40. mesta, ki prinaša točko. Na končnem seznamu se znajdejo samo nogometaši, ki so točke dobili od vsaj petih glasovalcev.

