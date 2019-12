Slovenija je pozabila na Samirja Handanovića. Svet ni.

Odkar je po neuspehu v dodatnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2016 potihoma odkorakal iz slovenske reprezentance, za katero je odigral 81 tekem in bil eden od ključnih posameznikov selektorja Matjaža Keka ob pohodu na svetovno prvenstvo 2010, na katerem je potem blestel in so ga izbrali v idealno enajsterico predtekmovanja, se v Sloveniji le redko spomnimo na Samirja Handanovića.

Pa čeprav v majici enega izmed velikanov svetovnega nogometa, trikratnega evropskega prvaka Interja blesti in v Milanu že nekaj časa nosi tudi kapetanski trak, predvsem pa še vedno spada med najboljše vratarje na svetu, kar mu priznavajo številni.

Letos je v novem izboru podeljevalcev zlate žoge, France Footbala, med vratarji v lovu na nagrado za najboljšega vratarja na svetu, ki so jo poimenovali po Levu Jašinu, pristal na desetem mestu.

Istočasno, ko so v Parizu najpomembnejšo individualno nogometno nagrado na svetu še šestič v roke dali Lionelu Messiju, je Handanović v Italiji prejel nagrado za najboljšega vratarja tamkajšnje najboljše nogometne lige, kar se je zgodilo že tretjič.

Letos je bil še tretjič izbran za najboljšega vratarja v najboljši italijanski ligi. Foto: Getty Images

Če bi bil njegov klub boljši, bi bil zraven večkrat

Da nogometni svet ni pozabil na danes 35-letnega Ljubljančana, pa potrjuje tudi najnovejša, za zdaj še nepopolna lestvica stoterice najboljših nogometašev po izboru The Guardiana, pri katerem so danes razkrili nogometaše od 100. do 71. mesta. Na 98. mestu je pristal Handanović, ki se je na tej lestvici znašel še drugič po letu 2013, ko je bil 82.

"Sedem let je minilo, odkar je prišel iz Udineseja v Inter z ambicijo, da bi igral v ligi prvakov. Interjevim spodrsljajem lahko pripišemo zasluge, da ga na našem seznamu ni bilo od leta 2013. V resnici so bile njegove predstave vselej sijajne, medtem ko je njegov klub igral slabo. Redno brani dobro in je avtoriteta na igrišču, kot tak pa tudi pričakovan izbor za vlogo kapetana pri Interju po odhodu Maura Icardija. Je tudi najboljši vratar italijanske lige v letu 2019," so o njem zapisali pri legendarnem The Guardianu, ki izhaja že od daljnega leta 1821.

Kako najboljšega izbirajo pri The Guardianu?

Med nogometaši velja omeniti imena, kot so legendarni Brazilec Zico, Argentinec Javier Zanetti, Bolgar Dimitar Berbatov, Portugalec Nuno Gomes, Italijan Daniele Massaro … Med trenerji ste zagotovo že slišali za imeni, kot sta Turek Fatih Terim in Italijan Alberto Zaccheroni.



Vsak glasovalec svoje točke razdeli med 40 po njegovem mnenju najboljših nogometašev. Najboljši dobi 40 točk, drugi 39 in tako do 40. mesta, ki prinaša točko.



Kje bo pristal Jan Oblak, bo Lionel Messi najboljši še šestič?

Priznani britanski časnik bo do petka, ko bo razkril imena najboljših desetih, vsak dan imenoval naslednjih 30 imen, ki se bodo vzpenjala po lestvici vse do prvega mesta. Najbrž v četrtek, ko bodo znani najboljši od 11. do 30. mesta, lahko na tem seznamu pričakujemo tudi drugega slovenskega vratarskega zvezdnika Jana Oblaka, ki v majici Atletico Madrida še naprej navdušuje in prejema nagrade za najboljšega vratarja v najboljši španski ligi.

Ime Jana Oblaka, ki je ta teden prejel še četrto nagrado zamora za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v španski ligi, lahko na Guardianovi lestvici pričakujemo v četrtek. Foto: Reuters

Zdajšnji lastnik mesta med vratnicama Slovenije je lani pristal na 27. mestu, ob svojem predhodniku v reprezentanci pa je tudi edini Slovenec, ki se je znašel na seznamu najboljših, ki ga pri The Guardianu objavljajo od leta 2012.

Lani je nagrado za najboljšega na svetu po izboru The Guardiana prejel Hrvat Luka Modrić, pred tem sta si naziv najboljšega izmenjevala Portugalec Cristiano Ronaldo, ki je bil najboljši dvakrat, in Argentinec Lionel Messi, ki je s štirimi nazivi najboljšega tudi rekorder.

