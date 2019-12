Ronaldo prečrtal Pariz z lepim razlogom, Slovenija žari od ponosa

V Parizu so v ponedeljek zvečer izbirali najboljšega nogometaša na svetu, smetano na torti pa je z rekordno šesto zlato žogo polizal Argentinec Lionel Messi, v Milanu pa je istočasno potekala slovesnost, namenjena najboljšim posameznikom italijanskega prvenstva. V prestolnici Lombardije je najbolj prestižno nagrado prejel Cristiano Ronaldo.

Proglašen je bil za najboljšega posameznika serie A, kar mu je bilo lahko v tolažbo po končnem vrstnem redu v glasovanju za dobitnika zlate žoge, v katerem se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. ''Ponosen sem, da so me izbrali za najboljšega napadalca v Italiji. Rad bi se zahvalil soigralcem in vsem igralcem, ki so glasovali zame. Po dveh letih, ki sem jih preživel v Italiji, lahko rečem, da je to zelo težka liga. Upam, da bom najboljši tudi prihodnje leto,'' je na slavnostnem odru povedal 35-letni Portugalec, ki se je raje udeležil slovesnosti v Milanu, kjer je prejel največje priznanje, kot tiste v Parizu, kjer bi čestital večnemu tekmecu Messiju za novo zlato žogo.

Gasperini, Atalanta, Handanović, Iličić ...

Najboljši trener sezone 2018/19 je postal Gian Pieri Gasperini, ki je Atalanto, s katero ima kljub skromnemu začetku (le točka v uvodnih treh nastopih) še vedno priložnost za napredovanje med 16 najboljših v ligi prvakov, v sezoni 2018/19 popeljal do visokega tretjega mesta. Atalanta je bila izbrana tudi za ekipo sezone.

V idealni enajsterici sta tudi Josip Iličić ...

Pri vrhu italijanskega prvenstva vztraja tudi v tej sezoni, moštvo iz Bergama pa je zelo ponosno na Josipa Iličića. Izkušeni Kranjčan spada med najbolj tehnično nadarjene igralce in iz tedna v teden navdušuje ljubitelje nogometa. Izbran je bil v idealno enajsterico prvenstva, v kateri pa ni edini Slovenec, saj je v konkurenci vratarjev največ glasov prejel Samir Handanović.

... kot tudi Samir Handanović

Kapetanu Interja, ki podobno kot Iličić vztraja v boju za napredovanje v osmino finala lige prvakov, a mora v zadnjem krogu premagati Messijevo Barcelono, se lahko smeji. Milančani so v prvenstvu na vodilnem položaju.

Najboljša enajsterica serie A v sezoni 2018/19: Samir Handanović (Inter); Aleksandar Kolarov (Roma), Giorgio Chiellini (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Joao Cancelo (Juventus); Miralem Pjanić (Juventus), Josip Iličić (Atalanta), Nicolo Barella (Cagliari); Fabio Quagliarella (Sampdoria), Cristiano Ronaldo (Juventus), Duvan Zapata (Atalanta).

V idealni enajsterici so se znašli trije nogometaši iz Italije, po dva iz Slovenije in Portugalske, ter eden iz Bosne in Hercegovine, Kolumbije, Senegala in Srbije. Slovenski nogomet je tako prejel veliko čast, saj spadata v elitno skupino serie A kar dva legionarja.