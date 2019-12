Šporar spet zadel, vroča Slovenca na Poljskem tudi, a se jima ni smejalo #video

Apoel je na osmih tekmah prejel le tri zadetke in je poleg vodilnega Anorthosisa še edina neporažena ekipa v tej sezoni na Cipru. Belec je na zadnjih petih nastopih v prvenstvu prejel le en zadetek, drugače pa je v vseh tekmovanjih nepremagan že 273 minut.

Jure Balkovec (Empoli)

Italija, pokal, 1/16 finala

Cremonese : Empoli 1:0 (torek)