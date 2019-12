Messijev sin ni mogel skriti navdušenja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na slovesnosti v Parizu so včeraj podelili zlato žogo za najboljšega nogometaša leta 2019, ki jo je prejel Argentinec Lionel Messi. Na podelitvi pa je bil prisoten tudi Messijev sin, ki ob naznanitvi očetovega imena ni mogel skriti veselja.

Zlato žogo, cenjeno priznanje francoskega časnika France Football za najboljšega nogometaša leta 2019, je Lionel Messi osvojil že šestič v svoji karieri. Nagrade v občinstvu pa se je najbolj razveselil njegov štiriletni sin Mateo, ki ob podelitvi ni mogel skriti navdušenja.

Lionel Messi ima s svojo partnerico Antonello Roccuzzo tri sinove: Thiaga, Matea in Cira, vsi pa so zvesti gledalci in navijači nogometa.

Zlata žoga je najbolj cenjeno priznanje med individualnimi nagradami v nogometnem svetu. V preteklosti si je ustvarila ogromno vrednost in spoštovanje, med letoma 2010 in 2016 se je združila z vsakoletno podelitvijo nagrad Mednarodne nogometne zveze (Fifa), nato pa nadaljevala poslanstvo na lastno pest.