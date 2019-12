Sinoči zabil Janu Oblaku, nocoj dvignil še svojo šesto zlato žogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na slovesnosti v Parizu so nocoj podelili zlato žogo, cenjeno priznanje francoskega časnika France Football za najboljšega nogometaša leta 2019. Prejemnik prestižne nagrade je Argentinec Lionel Messi, to pa je zanj že šesta zlata žoga. Njegovega največjega tekmeca zadnjih let, Portugalca Cristiana Ronalda, ni bilo na slovesnosti.

Messi je v nedeljo svojo Barcelono popeljal do desete letošnje zmage v španskem prvenstvu, ko je slovenskemu vratarju madridskega Atletica Janu Oblaku zabil gol v 86. minuti derbija, danes pa je že ponosno poziral na rdeči preprogi in nato prejel še šesto zlato žogo v karieri. Lani je bil s 36 zadetki najboljši strelec velikih prvoligaških tekmovanj.

Argentinski čarovnik zdaj sam na vrhu

Najresnejši Messijevi tekmeci v izboru so bili Nizozemec Virgil Van Dijk, Senegalec Sadio Mane in Cristiano Ronaldo, ki je s petimi zlatimi žogami zdaj drugi najuspešnejši nogometaš v zgodovini te nagrade. Van Dijsk je bil po glasovanju drugi, Ronaldo tretji in Mane četrti.

Za najboljšega vratarja so izbrali Brazilca Allisona Beckerja. Foto: Reuters

Becker najboljši vratar, Megan Rapinoe najboljša nogometašica

Za najboljšega vratarja je bil izbran Brazilec Allison Becker, čuvaj mreže pri Liverpoolu. V izboru za nagrado Leva Jašina sta bila tudi Slovenca, Samir Handanović (Inter) in Jan Oblak (Atletico Madrid), Handanović je zasedel 10. mesto, Oblak četrto.

Za najboljšo nogometašico leta 2019 pa je bila izbrana ameriška reprezentantka Megan Rapione, ki se je s kolegicami veselila zmage na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji. Najboljši mladi nogometaš leta je Nizozemec Matthijs de Ligt.

Najboljši mladi nogometaš leta je Nizozemec Matthijs de Ligt. Foto: Reuters

Kaj je zlata žoga? Zlata žoga je najbolj cenjeno priznanje med individualnimi nagradami v nogometnem svetu. V preteklosti si je ustvarila ogromno vrednost in spoštovanje, med letoma 2010 in 2016 se je združila z vsakoletno podelitvijo nagrad Mednarodne nogometne zveze (Fifa), nato pa nadaljevala poslanstvo na lastno pest. Podeljuje jo ugledni francoski časnik France Football, zanjo glasujejo športni novinarji, največ možnosti za prejem letošnjega priznanja pa so pripisovali dvema nogometašema.

Vsi dobitniki zlate žoge: 6 - Lionel Messi, Argentina (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019); 5 – Cristiano Ronaldo, Portugalska (2008, 2013, 2014, 2016, 2017); 3 – Michel Platini, Francija (1983, 1984, 1985), Johan Cruyff, Nizozemska (1971, 1973, 1974) in Marco van Basten, Nizozemska (1988, 1989, 1992); 2 – Franz Beckenbauer, Nemčija (1972, 1976), Ronaldo, Brazilija (1997, 2002), Alfredo Di Stefano, Španija (1957, 1959), Kevin Keegan, Anglija (1978, 1979), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981); 1 – Luis Suarez, Španija (1960), Eusebio, Portugalska (1965), Bobby Charlton, Anglija (1966), Raymond Kopa, Francija (1958), Gerd Müller, Nemčija (1970), Zinedine Zidane, Francija (1998), Gianni Rivera, Italija (1969), Ruud Gullit, Nizozemska (1987), Lothar Matthäus, Nemčija (1990), Roberto Baggio, Italija (1993), Hristo Stoičkov, Bolgarija (1994), Andrij Ševčenko, Ukrajina (2004), George Best, Severna Irska (1968), Allan Simonsen, Danska (1977), Ronaldinho, Brazilija (2005) in Luka Modrić, Hrvaška (2018)

Preberite še: