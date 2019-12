Ronalda ne bo v Pariz. Dokaz več, da bo Messi danes prejel zlato žogo?

Danes bo v Parizu slovesno. Razglasili bodo letošnjega dobitnika zlate žoge. Glavna favorita sta Lionel Messi in Virgil van Dijk, javnost pa so "zmedli" neuradni rezultati, ki so preplavili družbena omrežja. Poveličujejo Argentinca, njegov večni tekmec Cristiano Ronaldo pa je šele na četrtem mestu. Da Portugalec verjetno res ne bo izbran za najboljšega, namiguje podatek, da se sploh ne bo udeležil današnje prireditve.

Zlata žoga je najbolj cenjeno priznanje, kar zadeva individualne nagrade v nogometnem svetu. V preteklosti si je zgradila ogromno vrednost in spoštovanje, med letoma 2010 in 2016 se je združila z vsakoletno podelitvijo Mednarodne nogometne zveze (Fifa), nato pa nadaljevala poslanstvo na lastno pest.

Messi in van Dijk pred vsemi

Lionel Messi je glede na stavnice prvi favorit za osvojitev letošnje zlate žoge. Foto: Reuters Podeljuje jo ugledni francoski časnik France Football, zanjo glasujejo športni novinarji, največ možnosti za letošnjo priznanje pa se pripisuje dvema nogometašema.

To sta kralj strelcev Lionel Messi, nogometni ponos Argentine in Barcelone, ter najboljši branilec na svetu Virgil van Dijk, aktualni evropski prvak, ki je z Liverpoolom na odlični poti, da se mu uresničijo skoraj tri desetletja trajajoče sanje o angleškem naslovu rdečih. Prvi je bil s 36 zadetki najboljši strelec velikih prvoligaških tekmovanj, drugega pa je Uefa izbrala za najboljšega igralca klubskih tekmovanj v sezoni 2018/19.

Ronaldo brez stopničk?

Čeprav prireditelji skrivajo podatke in bodo zmagovalca razglasili danes na slavnostnem dogodku v pariški dvorani Theatre du Chatelet, se je na spletu znašel zapis, ki združuje končni vrstni red in število prejetih glasov. Če se bo izkazal za resničnega, bo največjega aplavza v francoski prestolnici deležen Messi. Njegov najbližji zasledovalec bi bil v tem primeru van Dijk, na tretje mesto pa bi se uvrstil Mohamed Salah, še en nogometaš aktualnega evropskega prvaka Liverpoola.

Leaked results of the Ballon D'or voting seeing Lionel Messi win the 2019 award.



Very disappointing to not see Virgil Van Dijk come away the winner giving what a fantastic year he had pic.twitter.com/WLWBcYX4de — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) December 1, 2019

Portugalec Cristiano Ronaldo je na omenjenem seznamu šele na četrtem mestu, kar bi bilo veliko razočaranje za Portugalca, ki je v tem letu najboljše predstave kazal v državnem dresu, z izbrano vrsto pa postal tudi zmagovalec lige narodov. Če se bo seznam izkazal za resničnega, bo kazal na veliko dominacijo nogometašev Liverpoola, saj bodo med šestimi najboljšimi kar štirje, zelo visoko bo tudi vratar Alisson Becker (šesti).

Kdo bi si najbolj zaslužil zlato žogo 2019? Lionel Messi 69,74% +

Cristiano Ronaldo 11,18% +

Virgil van Dijk 18,42% +

Kdo drug 0,66% +

Nizozemec bi bil prvi po Cannavaru

Virgil van Dijk je bil poleti razglašen za evropskega nogometaša leta. Foto: Reuters Messi bi tako po prvem mestu na podelitvi priznanj The Best FIFA Award 2019 prejel še drugo veliko individualno lovoriko. Zlatih žog je že navajen. V bogati karieri jih je prejel že pet in skupaj z zgodovinskim rivalom Ronaldom vodi na večni lestvici. Če bo najboljši tudi letos, bo s šesto zlato žogo poskrbel za nov mejnik in rekord, če bi bil za najboljšega izbran van Dijk, pa bi postal prvi branilec po Fabiu Cannavaru (2006), ki bi v glasovanju za najboljšega igralca sveta prehitel prav vse.

"Na tej prireditvi ne bo poražencev," se Nizozemec ne obremenjuje s tem, ali bo ostal brez zlate žoge. Za dobro voljo skrbijo predstave Liverpoola na Otoku, kjer vodi s kar 11 točkami prednosti pred branilcem naslova Manchester Cityjem. Rdečim se tako po skoraj treh desetletjih nasmiha tako želeni naslov angleškega prvaka. Van Dijk je na zadnji tekmi, ko je Liverpool ugnal Brighton (2:1), dosegel oba zadetka za rdeče.

Trener Valverde popihal na dušo tudi Oblaku

Jan Oblak je moral v nedeljo po žogo v mrežo v 86. minuti. Foto: Reuters V polno je konec prejšnjega tedna zadel tudi Messi. In to kako! Na velikem derbiju la lige v Madridu je odločil o zmagovalcu in prekrižal načrte Atleticu. Ko je že kazalo, da se bo obračun končal brez zadetkov, je v 86. minuti po dovršeni akciji in imenitnem strelu poslal žogo mimo nemočnega Jana Oblaka v mrežo madridskega velikana. Barcelona je spet prva, Atletico je padel na šesto mesto, Messi pa je še enkrat dokazal, da je v izvrstni formi.

Njegov trener Ernesto Valverde je v zadnjih dneh večkrat poudaril, da bi ga na glasovanju izbral za najboljšega na svetu. "Ko so dvoboji izenačeni in napeti, je velika prednost, če ga imaš v ekipi," se je še enkrat prepričal, kako neizprosen zna biti do tekmecev v odločilnih trenutkih srečanja. "Na igrišču sta bila vratarja, ki znata uprizarjati čudeže in nas pogosto razvajala z izjemnimi posredovanji," je Valverde po zmagi v Madridu popihal na dušo tako svojemu vratarju Marcu-Andreju ter Stegnu kot tudi slovenskemu asu Oblaku.

V zadnji sezoni je bil s 36 zadetki najboljši strelec večjih prvoligaških tekmovanj v Evropi. Foto: Reuters

"Ko je Messi na igrišču, dosega zadetke neverjetno preprosto. Je najboljši. Vratar ter Stegen je prispeval nekaj pomembnih obramb za Barcelono, a Messi je zame najboljši igralec na svetu. To je tudi dokazal," je 32-letnega napadalca iz Rosaria pohvalil tudi Oblakov soigralec Saul Niguez, ki po bolečem porazu Atletica ni skrival razočaranja.

Modrić se poslavlja od lovorike

Lani je bil Luka Modrić najboljši, letos ga ni niti med 30 najboljšimi. Foto: Reuters Lani je zlato žogo prejel Luka Modrić. Hrvaški kapetan in steber zvezne vrste madridskega Reala je prekinil desetletje nadvlade Messija in Ronalda, ki sta si pred njim razdelila zadnjih deset zlatih žog. Vsak jih je prejel po pet. Ko je France Football 6. novembra razkril seznam 30 kandidatov za lovoriko, Modrića ni bilo med njimi, tako da je postalo jasno, da bo nogometni svet dobil novega (starega) vladarja. Messi je bil sicer najboljši že v letih 2009, 2010, 2011, 2012 in 2015.

Messi je veliki derbi v Madridu odločil natanko deset let po tem, ko je v roke prejel prvo zlato žogo. V zadnji sezoni je v španskem prvenstvu dosegel kar 36 zadetkov, 12 jih je dodal v ligi prvakov, postal španski prvak z Barcelono, edino rano predstavlja nepričakovan polom Kataloncev na povratni polfinalni tekmi lige prvakov na Anfieldu, ko je izgubil z 0:4 in izpadel iz boja za evropski naslov.

Prvič 1. decembra 2009 Messi je prvič zlato žogo prejel pred natanko desetimi leti. Foto: Reuters Nogometni genij Lionel Messi je prvo zlato žogo prejel 1. decembra 2009. Star je bil 22 let, Barcelono pa popeljal do zgodovinskega šesterčka (španski pokal, špansko prvenstvo, liga prvakov, španski superpokal, evropski superpokal in svetovno klubsko prvenstvo). Bil je tako prepričljiv, da je prejel maksimalno število točk kar pri 473 od 480 glasovalcev. Drugouvrščenega Cristiana Ronalda je prehitel kar za 240 točk, tedanjo dominacijo Barcelone pa sta potrdili še visoki uvrstitvi Xavija Hernandeza in Andresa Inieste, ki sta Messija oskrbovala z asistencami.

Ronalda sploh ne bo v Pariz

Cristiano Ronaldo se ne bo udeležil prireditve v Franciji. Foto: Reuters Kaj pa Cristiano Ronaldo? Čeprav so ga v zadnjih mesecih omenjali med najresnejšimi kandidati za osvojitev zlate žoge, septembra se je tako znašel tudi med tremi finalisti izbora za naj nogometaša po izboru Fife (skupaj z zmagovalec Messijem in van Dijkom), ne spada na vrh seznama kandidatov. Katalonski športni dnevnik Mundo Deportivo je že pred dnevi poročal, da bo Messi letošnji prejemnik zlate žoge, nato je po spletu zaokrožil še neuradni seznam končnih glasov.

Videti je, kot da je to Ronalda prepričalo, da danes v Parizu ne bo središču pozornosti. Po poročanju ESPN se namreč 35-letni portugalski velezvezdnik danes sploh ne bo udeležil prireditve v Parizu. Izpustil jo bo, s tem pa je skorajda že odgovoril na vprašanje, ali bi se lahko znašel na svetovnem prestolu. Septembra ga ni bilo v Milanu, kjer je nagrado za igralca leta po izboru Fife prejel Messi, lani pa so ga zaman čakali v Parizu, ko je bil za najboljšega okronan Modrić.

Zanimivo je, da je tudi Ronaldo podobno kot Messi in van Dijk za klub v polno zadel konec prejšnjega tedna, a je njegov zadetek proti Sassuolu z bele točke zadostoval le za točko (2:2), s katero se je Juventus, čeprav je v serie A še neporažen, poslovil od prvega mesta.

Portugalec z Juventusom osvaja lovorike v Italiji, v ligi prvakov pa ga je v četrtfinalu izločil Ajax. Foto: Reuters

Prehitel ga je Handanovićev Inter. Ronaldo bo očitno energijo raje kot za potovanje v Francijo namenil pripravam na sobotni derbi v Rimu, kjer bo Juventus gostoval pri Laziu, pri katerem blesti Ciro Immobile. Dosegel je že 17 zadetkov, Ronaldo pa je komaj pri šestih in je deveti najboljši strelec serie A.

Slavnostna podelitev zlate žoge se bo v Parizu začela ob 20.30.