Lionelu Messiju tretjič zaporedoma zlati čevelj

Argentinski nogometni zvezdnik in napadalec španske Barcelone Lionel Messi je tretjič zaporedoma in skupno šestič prejel nagrado zlati čevelj, ki jo vsako leto prejme najboljši strelec v evropskih ligaških tekmovanjih. Messi je v minuli sezoni zabil 36 golov, tri več od najbližjega zasledovalca - Francoza Kyliana Mbappeja (PSG).

Messijeva sinova Thiago in Mateo, njegova soproga Antonella Rocuzzo, oče Jorge in njegovi klubski soigralci pri katalonskem nogometnem velikanu so bili navzoči, ko je "čudežni Argentinec" prejel prestižno nagrado.

Dvaintridesetletni Messi jo je posvetil svoji družini in soigralcem ter dodal, da brez njihove pomoči niti enkrat ne bi osvojil zlatega čevlja.

Messi je bil doslej šestkrat najboljši strelec evropskih ligaških tekmovanj. Štirikrat je prestižno nagrado osvojil Portugalec Cristiano Ronaldo, nekdanji igralec Manchester Uniteda in madridskega Reala, ki je trenutno član torinskega Juventusa.

Prvo tovrstno nagrado je prejel Ronaldov sloviti rojak Eusebio davnega leta 1967.

