Španska liga želi zaradi protestov prestaviti el clasico v Madrid

Španska nogometna liga je danes sporočila, da je špansko nogometno zvezo zaradi nasilnih protestov v Kataloniji zaprosila za prestavitev el clasica med Real Madridom in Barcelono v špansko prestolnico. Tekma je na sporedu 26. oktobra.

"Tekmovalni odbor španske nogometne zveze smo zaprosili, da se sestane in odloča o prestavitvi lokacije el clasica v Madrid zaradi razmer, ki so izven našega nadzora," je francoski tiskovni agenciji AFP pojasnila španska liga.

V Kataloniji proti obsodbi nekdanjih politikov in aktivistov na dolgoletne zaporne kazni potekajo protesti tretji dan. V zadnji noči je prišlo tudi do nasilnih spopadov protestnikov in policije.