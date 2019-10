Tisoči protestnikov krenili proti Barceloni

V Kataloniji se danes tretji dan nadaljujejo protesti proti obsodbi devetih nekdanjih politikov in aktivistov na dolgoletne zaporne kazni. Po nemirni noči, ki je prinesla tudi spopade s policijo, je na tisoče protestnikov iz več katalonskih mest krenilo proti Barceloni, kjer bodo v petek z zborovanjem in splošno stavko zahtevali osvoboditev obsojenih.

Vsega skupaj okrog 20 tisoč udeležencev tridnevnega pohoda do Barcelone je danes začelo pot v mestih Vic, Girona, Tarrega, Tarragona in Berga. Zaradi tega bo močno oviran promet na številnih glavnih cestah, ki vodijo do Barcelone, nekatere bodo celo zaprte, poroča katalonska tiskovna agencija Catalan News.

Pohod organizirata civilnodružbeni organizaciji ANC in Omnium Cultural, katerih voditelja Jordi Sanchez in Jordi Cuixart sta med deveterico v ponedeljek obsojenih zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017.

Pohodniki naj bi se v petek zbrali na množičnem zborovanju v katalonski prestolnici. Sindikati, ki podpirajo neodvisnost Katalonije, so za ta dan v Kataloniji napovedali tudi splošno stavko.

Protesti so se marsikje sprevrgli v spopade

V katalonskih mestih se vse od ponedeljka nadaljujejo protesti, ki so se nadaljevali tudi minulo noč, marsikje pa so se sprevrgli v spopade med policijo in protestniki. Ti so med drugim zažigali barikade in škatle ter obmetavali policiste z različnimi predmeti. Po zadnjih podatkih je bilo v torek zvečer aretiranih 30 ljudi, najmanj 130 naj bi bilo ranjenih.

Nekateri visoki predstavniki Katalonije so pozvali udeležence protestov, naj se vzdržijo nasilja, saj se bojijo, da bi lahko Španija znova začasno prevzela naloge in pristojnosti regionalne vlade. To je španska vlada že storila po referendumu o neodvisnosti jeseni 2017. Katalonski predsednik Quim Torra je o tem danes na nujnem zasedanju razpravljal s svojimi ministri.

Španski premier Pedro Sanchez, ki je ostro obsodil nasilje, se danes na pogovorih o razmerah v Kataloniji sestaja z voditelji opozicijskih strank. Že zjutraj je sprejel vodjo konservativne Ljudske stranke Pabla Casada, na programu pa je imel še srečanje z voditeljema desnosredinske stranke Ciudadanos in skrajno levega Podemos.

Kot je napovedal Sanchez, želi na pogovorih posredovati "odločenost vlade, da z odločnostjo, sorazmernostjo in enotnostjo zagotovi varnost".

Protesti so se začeli po ponedeljkovi odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je devetim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo od devet do 13 let zapora. Obsojeni so zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev.