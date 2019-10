Na katalonskih ulicah se zbirajo nasprotniki sodbe katalonskim voditeljem

Protestniki so se kmalu po objavi sodbe vrhovnega sodišča med drugim začeli spontano zbirati v Barceloni in Gironi. V prestolnici Katalonije je na ulice prišlo okoli 8.000 ljudi, v Gironi pa 6.000, navajajo oblasti.

Civilnodružbena organizacija Tsunami Democratic je pozvala k blokadi barcelonskega letališča Prat, kjer so protestniki zasedli terminal 1 in se ne želijo umakniti. Z letališča že poročajo o prvih zamudah zaradi protestov. Prišlo je tudi do prerivanja s policisti, ki so uporabili gumijevke. Za nekaj časa so morali ustaviti promet na železnici in podzemni železnici, ki povezujeta letališče z mestom, a zdaj že normalno obratujeta.

Protestniki blokirajo tudi več cest in železniških prog po regiji, med drugim v Gironi.

Gre za odziv na odločitev španskega vrhovnega sodišča, ki je danes devetim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo med devet in 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in zlorabe javnih sredstev.