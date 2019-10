Španija v napetem pričakovanju sodbe nekdanjim katalonskim voditeljem

V Španiji so razmere vse bolj napete, saj je v teh dneh pričakovati sodbo nekdanjim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije. Po poročanju španskih medijev jih sodniki naj ne bi obsodili zaradi upora, za kar je zagrožena kazen do 25 let zapora, temveč zaradi vstajništva.

Po navedbah medijev bi lahko špansko vrhovno sodišče dokončno sodbo 12 nekdanjim katalonskim političnim in civilnodružbenim voditeljem v pisni obliki objavilo že danes ali pa v torek.

Sojenje se je začelo sredi februarja, končalo pa sredi junija. Sodili so jim zaradi njihove vloge pri pripravi prepovedanega referenduma o katalonski neodvisnosti 1. oktobra 2017, na katerem je večina glasovala za neodvisnost, in sprejetju deklaracije o neodvisnosti v katalonskem parlamentu konec oktobra 2017.

Špansko tožilstvo najvišjo kazen, 25 let zapora, zahteva za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je obtožen upora in zlorabe javnih sredstev. Obtožnica enakih kaznivih dejanj bremeni še pet drugih nekdanjih članov katalonske vlade, za katere tožilstvo zahteva po 16 let zapora.

Upora so obtoženi tudi nekdanja predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell in nekdanja voditelja ključnih civilnodružbenih gibanj za neodvisnost Jordi Sanchez in Jordi Cuixart. Zanje tožilstvo zahteva po 17 let zapora.

Sodili so še trem drugim nekdanjim članom katalonske vlade, ki pa jim tožilstvo očita zlorabo javnih sredstev in nepokorščino. Zanje zahteva po sedem let zapora in globo v višini 30.000 evrov.

Kot tožnik je nastopilo tudi državno odvetništvo, ki ga imenuje vlada. To namesto upora predlaga blažje obtožbe vstajništva in zaporne kazni med sedem in 12 let.

Po poročanju španskih medijev, ki se sklicujejo na sodne vire, naj se vrhovni sodniki ne bi odločili za kaznivo dejanje upora, ki bi pomenilo od 15 do 25 let zapora. Odločili naj bi se za vstajništvo, za katero je predvidenih od 10 do 15 let zapora. Po navedbah časnika El Confidencial naj bi obdolžencem dosodili med štiri in deset let zapora.

Pri uporu gre sicer za nasilen poskus spremembe strukture države, med drugim razglasitve neodvisnosti dela Španije. Pri vstajništvu pa gre za poskus oviranja izvajanja zakonodaje.

Foto: Reuters

Gibanje za katalonsko neodvisnost želi, da bi se njihovi podporniki odpravili na ulice

Španska vlada v Madridu upa, da bo dolgo pričakovana sodba omogočila obnovo dialoga s katalonsko vlado v Barceloni.

Gibanje za katalonsko neodvisnost pa želi, da bi sodba poenotila njegove vrste in da bi se njihovi podporniki odpravili na ulice. Civilnodružbena gibanja za večer po objavi sodbe pozivajo k protestom po vsej regiji. V sredo bodo začeli množične protestne pohode iz petih katalonskih mest proti Barceloni. Tja naj bi prispeli v petek, ko je napovedana tudi splošna stavka.

Madrid je medtem v Katalonijo že poslal policijske okrepitve in pripadnike Guardie Civil. V času sodbe naj bi bilo v regiji okoli 1500 pripadnikov varnostnih sil.

Napetosti med katalonskimi in španskimi oblasti se sicer zaostrujejo že nekaj tednov. Za zadnje zaostrovanje je poskrbela aretacija devetih aktivistov za katalonsko neodvisnost konec septembra. Sedmerico so obtožili terorizma.