Nekdanji katalonski predsednik Puigdemont prihaja v Ljubljani

Nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan in evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/DeSUS) bosta v petek v Ljubljani gostila nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta. Kot so navedli v Forumu 21, si je Puigdemont Slovenijo izbral za eno od prvih prizorišč svoje evropske volilne kampanje.

V okviru obiska bodo v petek ob 14. uri v Mestnem muzeju pripravili pogovor z nekdanjim predsednikom Katalonije, so dodali. Navedli so še, da se bo nekdanji novinar in župan Girone, ki šteje Slovenijo za enega ključnih zgledov osamosvojitvenih prizadevanj, v času bivanja v Sloveniji s katalonsko javnostjo v živo povezal prek televizijskega prenosa.

Puigdemont, ki živi v izgnanstvu v Belgiji, se bo za mesto evropskega poslanca potegoval na skupni listi več katalonskih strank, med katerimi je tudi njegova stranka Skupaj za Katalonijo. Španska volilna komisija mu je sicer sprva prepovedala kandidaturo na evropskih volitvah, a je upravno sodišče v Madridu to odločitev v ponedeljek razveljavilo. Da ima Puigdemont pravico kandidirati, je že v nedeljo soglasno odločilo špansko vrhovno sodišče.

Eden od glavnih pobudnikov referenduma o neodvisnosti Katalonije

Nekdanji predsednik Katalonije je bil eden od glavnih pobudnikov referenduma o neodvisnosti te regije, ki so ga izvedli 1. oktobra 2017. Še isti mesec je katalonski regionalni parlament sprejel tudi resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije.

Španske oblasti so nato odstavile Puidgemonta in njegovo vlado ter vzpostavile neposredni nadzor v Kataloniji. Puidgemont se je skupaj z več nekdanjimi ministri pred pregonom zatekel v Belgijo, kjer biva še danes. V Španiji je obtožen upora, a mu ne sodijo. Sodijo pa 12 nekdanjim katalonskim voditeljem, ki so ostali v Španiji. Tem grozi od sedem do 25 let zapora.

Vajgl in Kučan sta decembra lani v Sloveniji gostila že trenutnega katalonskega predsednika Quima Torro. Med drugim se je na neuradnih pogovorih sestal s predsednikom republike Borutom Pahorjem in predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom.