Vodja katalonskih separatistov se po sedmih letih izgnanstva vrača v Španijo

Vodja katalonskih separatistov Carles Puigdemont, ki je sedem let živel v izgnanstvu, je danes sporočil, da se vrača v Španijo, da se kljub grožnji z aretacijo udeleži četrtkovega glasovanja o novem vodji katalonske vlade v regionalnem parlamentu. Njegova stranka je pozvala k zborovanju v bližini parlamenta v Barceloni.

Puigdemont je v luči vrnitve v Španijo na družbenem omrežju X dejal, da je njegova demokratična pravica kot izvoljenega člana katalonskega regionalnega parlamenta v Barceloni sodelovati pri glasovanju o novem predsedniku katalonske vlade. To naj bi postal socialist Salvador Illa.

Podrobnosti o njegovi vrnitvi za zdaj niso znane

Podrobnosti o njegovi vrnitvi v domovino za zdaj niso znane, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Glasovanje, ki se ga namerava Puigdemont udeležiti, je predvideno ob 10. uri po srednjeevropskem času.

Njegova separatistična stranka Skupaj za Katalonijo (JxCAT) je v četrtek zjutraj, uro pred predvidenim časom za začetek glasovanja, pozvala na sprejem za 130. predsednika Katalonije v neposredni bližini poslopja parlamenta.

Grozi mu aretacija

Puigdemontu v Španiji grozi aretacija zaradi njegove vloge pri spodletelem poskusu odcepitve Katalonije leta 2017. Po tem je katalonski voditelj pobegnil v tujino in več let živel v Belgiji.

Po poročanju medijev bi ga lahko že kmalu po vstopu v državo prijela policija. Predvsem naj bi želeli preprečiti, da bi Puigdemont prišel v parlamentarno sejno dvorano, zaradi česar bi lahko preklicali ali preložili glasovanje o izvolitvi Ille.

"V normalnih demokratičnih razmerah bi bilo nepotrebno, nepomembno, da bi poslanec, kot sem jaz, objavil svojo namero, da se udeleži te seje," je dejal Puigdemont v videu, objavljenem na omrežju X. "Toda naše razmere niso normalne demokratične," je opozoril.

"Prvič, ker se soočam z dolgim pregonom, ker smo Kataloncem dovolili glasovanje na referendumu o samoodločbi. In drugič, ker vrhovno sodišče noče spoštovati potrjenega in veljavnega zakona o amnestiji," je nadaljeval. "Na ta izziv je treba odgovoriti in se z njim soočiti. Zato sem se vrnil iz izgnanstva," je še dejal.

Špansko pravosodje ga preiskuje zaradi osebnega bogatenja

Zanj v Španiji še vedno velja nalog za aretacijo kljub zakonu o amnestiji, ki ga je izpogajal socialistični premier Pedro Sanchez v zameno za podporo stranke JxCAT njegovi vladi v Madridu.

Špansko vrhovno sodišče je v začetku julija Puigdemontu zavrnilo amnestijo v povezavi z obtožbami o poneverbi in potrdilo nalog za aretacijo zanj. Sodišče je namreč odločilo, da se zakon uporablja le za nekatera kazniva dejanja in da zanj v celoti ne velja.

Špansko pravosodje ga namreč preiskuje zaradi osebnega bogatenja. Kot je argumentiralo, je Puigdemont za nezakonite politične cilje na referendumu leta 2017 uporabil javna sredstva namesto lastnega denarja, kar pomeni osebno bogatenje.