Evropski parlament odvzel imuniteto katalonskim evroposlancem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropski parlament je glasoval za odvzem imunitete katalonskim evroposlancem Carlesu Puigdemontu, Clari Ponsati in Toniju Cominu, so danes sporočili v parlamentu. Odvzem imunitete so zahtevale španske oblasti, ki katalonske politike preganjajo zaradi njihove vloge pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017.