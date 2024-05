Vodja katalonskih separatistov: Prizadeval si bom oblikovati manjšinsko vlado

Separatisti so na nedeljskih volitvah izgubili večino v regionalnem parlamentu. Največ poslanskih sedežev je sicer osvojila Katalonska socialistična stranka (PSC), katalonska veja vladajočih socialistov španskega premierja Pedra Sancheza, a vodja desnosredinske stranke Skupaj za Katalonijo (Junts) Puigdemont meni, da bi on najlažje oblikoval regionalno vlado.

Oblikoval bi "suverenistično vlado"

Kot je dejal na novinarski konferenci v kraju Argeles-sur-Mer na jugu Francije blizu meje s Španijo, vodja PSC Salvador Illa nima absolutne večine v parlamentu. Povedal je, da je začel pogovore z zmerno Katalonsko republikansko levico (ERC), ki se prav tako zavzema za neodvisnost Katalonije, da bi oblikoval "suverenistično vlado".

Katalonski separatisti so na nedeljskih volitvah utrpeli hud poraz, saj so izgubili večino v parlamentu.

Zmagovalka volitev PSC je dobila 42 sedežev v 135-članskem regionalnem parlamentu, devet več kot na prejšnjih volitvah februarja 2021. Puigdemontova stranka Junts bo imela poslej 35 poslancev, tri več kot doslej, ERC sedanjega regionalnega predsednika Pera Aragonesa pa je izgubila 13 sedežev in jih bo poslej imela 20. Skrajno leva separatistična stranka Ljudska enotnost (CUP), ki je doslej imela devet poslancev v regionalnem parlamentu, si je zagotovila štiri poslanske sedeže.

Separatistične stranke imajo tako 59 poslanskih sedežev, za absolutno večino pa bi jih potrebovale 68.

V primeru neuspeha se bo Puigdemont umaknil iz lokalne politike

Puigdemont, ki deluje na jugu Francije, saj mu po neuspelem poskusu odcepitve od Španije leta 2017 v domovini še vedno grozi aretacija, je obljubil, da se bo v primeru neuspeha na volitvah umaknil iz lokalne politike, a je danes nakazal, da ima več možnosti za sestavo vlade kot vodja katalonskih socialistov Illa.

"Lahko sestavimo koherentno večino, ne absolutno, ampak koherentno večino, širšo od tiste, ki jo lahko sestavi kandidat socialistične stranke," je poudaril. Pojasnil je še, da je že navezal stik z ERC.

Po navedbah analitikov bi se z ERC za oblikovanje vlade lahko povezala tudi PSC, ki bi v vladajočo koalicijo lahko povabila še levo stranko Sumar s šestimi poslanci.

Katalonski socialisti so zmagali že na prejšnjih regionalnih volitvah leta 2021, a niso uspeli sestaviti vladajoče koalicije. To so s 74 mandati naposled sestavili separatisti.