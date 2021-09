V Italiji prijeli nekdanjega katalonskega predsednika

V Italiji so prijeli nekdanjega katalonskega predsednika in enega najvidnejših obrazov v boju za neodvisnost Katalonije, Carlesa Puigdemonta.

Foto: Ana Kovač

V Italiji so prijeli nekdanjega katalonskega predsednika in enega najvidnejših obrazov v boju za neodvisnost Katalonije, Carlesa Puigdemonta. Politik, ki naj bi ga italijanske oblasti izročile Španiji, naj bi že danes stopil pred sodnika. Sardinijski sodnik se mora odločiti, ali ga bodo izročili ali pa izpustili.

Carles Puigdemont, ki od leta 2017 živi v Belgiji in dela kot evropski poslanec, je v Italijo na Sardinijo prispel zato, da bi se udeležil katalonskega folklornega festivala, je sporočil njegov odvetnik.

Aretacijo so po besedah njegovega odvetnika Gonzala Boya izvedli po nalogu za prijetje, izdanim oktobra 2019.

Španija 58-letnega Carlesa Puigdemonta išče zaradi obtožb vstajništva v povezavi z izvedbo referenduma o neodvisnosti Katalonije leta 2017. Že marca je Evropski parlament Puigdemontu in še dvema poslancema, naklonjenima neodvisnosti, odvzel imuniteto.

Španske oblasti trdijo, da nalog za prijetje nikoli ni bil deaktiviran

Trojica poslancev tako še vedno ostaja brez zaščite, čeprav je pritožbeni postopek v zadevi na Sodišču EU še v teku. Sodišče je julija zavrnilo prošnjo treh poslancev za izdajo začasne odredbe o ponovni dodelitvi imunitete. Puigdemont je bil aretiran teden dni po obnovi pogajanj med špansko osrednjo vlado v Madridu in katalonskimi oblastmi, ki iščejo rešitev za najhujšo špansko politično krizo v več desetletjih.

Trenutni novi katalonski predsednik Pere Aragones najstrožje obsoja represijo in dodaja, da se mora to končati.

Madrid izrazil nujno spoštovanje sodišč

Španska vlada je po aretaciji izrazila "spoštovanje odločitve italijanskih oblasti in sodišč".

"Aretacija gospoda Puigdemonta ustreza sodnemu postopku, ki velja za vsakega državljana EU, ki se mora zagovarjati pred sodiščem," je v izjavi še zapisala španska vlada. Dodaja, da bi se moral Puigdemont "podrediti delovanju pravosodja kot katerikoli drugi državljan".

Referendum leta 2017 in neodvisnost Katalonije

Kljub prepovedi Madrida so katalonske oblasti oktobra 2017 izpeljale referendum za odcepitev od Španije. Nekaj tednov pozneje je vlada v Kataloniji razglasila neodvisnost. Puigdemont se je pred pregonom zatekel v tujino, tiste predstavnike oblasti, ki so ostali, pa so prijeli in jim sodili. Junija letos jih je španska vlada pod vodstvom premierja Pedra Sáncheza pomilostila, ne pa tudi Puigdemonta.

Zaradi obtožb vstajništva španske oblasti sicer poleg Puigdemonta iščejo še nekdanja katalonska ministra Tonija Comina in Claro Ponsati.