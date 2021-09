Marčič razkril, da so fotografije z jahte ukradene iz njegovega stanovanja

Poslovnež Andrej Marčič, ki se je znašel v središču pozornosti zaradi objave fotografij njegove jahte na kateri je gostil Janeza Janšo, je v oddaji Tarča na TV Slovenija povedal, da so fotografije ukradene in da ga z njimi tudi izsiljujejo. Kot je pojasnil gre za fotografije iz njegovega stanovanja v katerem je tisti čas bival Karl Erjavec. Marčič je namreč nekdanji mož Erjavčeve hčerke Eve Erjavec.

Ukradene fotografije so se po njegovih besedah pojavile kot vložek v ločitvenem postopku z nerazumno visokim zahtevkom s strani družine Karla Erjavca. "Od mene zahtevajo dve stanovanji v Ljubljani, sedem tisoč evrov mesečno in vikend na morju. Ker na to nisem pristal so se začele zadeve stopnjevati, prejemam grozilna sporočila s posebej zato ustvarjenih naslovov kot je Veljo Nevolja," je v Tarči pojasnil Andrej Marčič.

Na vprašanje, ali so druženja kakorkoli vplivala na posle njegovih podjetij, je Marčič odgovoril, da njegova podjetja že 30 let sodelujejo z vlado oziroma javnimi institucijami in da na odločitve običajno ne vpliva en človek. Zatrdil je, da v tem mandatu z aktualnim predsednikom vlade ni imel nobenih stikov in da dobavitelji niso nikomur plačevali počitnic na Mavriciju. "Slovenija je majhna, vsi se poznamo. Mi smo v takem poslu, da se veliko dela z javnim sektorjem. Z javnim sektorjem delamo že več kot 30 let."

Dodal je še, da se sicer ne spomni, da bi se na njegovem plovilu peljal še kakšen drugi viden slovenski politik, je pa z nekaterimi igral golf.