Janša: Golf sem igral tudi z direktorjem in uredniki POP TV #video

"Jaz sem v dvajsetih letih, ko sem imel čas, igral golf s praktično vsemi, ki so takrat golf igrali v Sloveniji, tudi z omenjenima gospodoma. Igral sem ga tudi z direktorjem POP TV-ja, uredniki POP TV-ja, z mnogimi ljudmi, in to nima nikakršne zveze z nobenimi posli," je za Planet TV glede fotografij njegovega druženja s poslovnežema Andrejem Marčičem in Božom Dimnikom, ki jih je objavil POP TV, povedal premier Janez Janša.