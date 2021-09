Pogoj PCT potreben za večino javnega življenja v državi

Izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) bo nujno praktično povsod. Na Petrolovih bencinskih servisih bodo izpolnjevanje pogoja PCT pri strankah preverjali še pred točenjem goriva in pred vstopom v prodajalno.

Prav tako bodo morali pogoj izpolnjevati vsi zaposleni v vseh dejavnostih. Tisti, ki se testirajo, imajo na voljo PCR in hitre teste, za službo tudi samotestiranje. Veljavnost in tudi uporabnost testov pa je različna. Stroške testov so dolžni kriti delodajalci.

Pogoj PCT je od danes dalje treba upoštevati tudi pri opravljanju verske dejavnosti.

Tudi za obisk zdravnika zaradi nenujnega stanja je od danes zapovedan pogoj PCT. V Združenju zdravstvenih zavodov so sicer ministrstvo za zdravje pozvali k ponovnemu razmisleku glede tega, ker da odlok ne bi smel omejevati dostopa do zdravstvenih storitev. V nekaterih zdravstvenih domovih so že napovedali, da izpolnjevanja pogojev ne bodo preverjali.

Izjem je zelo malo

Izjeme bodo le živilske trgovine, upravne enote, sodišča in uporaba javnega potniškega prometa. Brez pogoja PCT bo mogoče iti tudi v drogerijo in lekarno, a le, če ta ni v nakupovalnem centru.

Med drugim pogoj PCT ni zahtevan za mlajše od 12 let, ker zanje tudi ni cepiva.

Med izjemami od pogoja PCT so še osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Prav tako pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka, starega do 15 let, oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, ter učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.